На Рівненщині у трьох вагітних жінок виявили коронавірус
Сьогодні, 19:38
В Рівненській області зафіксували три випадки COVID-19 у вагітних жінок, одна з них вже одужала.
Про це під час брифінгу сказав начальник управління охорони здоров'я Рівненської ОДА Олег Вівсянник, передає кореспондент УНН.
"В області зареєстровано три випадки COVID-19 у вагітних жінок, одна пацієнтка вже одужала та виписана додому", - сказав Вівсянник.
Зазначимо, станом на ранок 22 квітня в Рівненській області зафіксували 353 випадки COVID-19.
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Про це під час брифінгу сказав начальник управління охорони здоров'я Рівненської ОДА Олег Вівсянник, передає кореспондент УНН.
"В області зареєстровано три випадки COVID-19 у вагітних жінок, одна пацієнтка вже одужала та виписана додому", - сказав Вівсянник.
Зазначимо, станом на ранок 22 квітня в Рівненській області зафіксували 353 випадки COVID-19.
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