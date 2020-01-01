На Рівненщині у трьох вагітних жінок виявили коронавірус





Про це під час брифінгу сказав начальник управління охорони здоров'я Рівненської ОДА Олег Вівсянник, передає кореспондент



"В області зареєстровано три випадки COVID-19 у вагітних жінок, одна пацієнтка вже одужала та виписана додому", - сказав Вівсянник.



Зазначимо, станом на ранок 22 квітня в Рівненській області зафіксували 353 випадки COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Рівненській області зафіксували три випадки COVID-19 у вагітних жінок, одна з них вже одужала.Про це під час брифінгу сказав начальник управління охорони здоров'я Рівненської ОДА, передає кореспондент УНН. "В області зареєстровано три випадки COVID-19 у вагітних жінок, одна пацієнтка вже одужала та виписана додому", - сказав Вівсянник.Зазначимо, станом на ранок 22 квітня в Рівненській області зафіксували 353 випадки COVID-19.

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