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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Рівненщині у трьох вагітних жінок виявили коронавірус

На Рівненщині у трьох вагітних жінок виявили коронавірус
В Рівненській області зафіксували три випадки COVID-19 у вагітних жінок, одна з них вже одужала.

Про це під час брифінгу сказав начальник управління охорони здоров'я Рівненської ОДА Олег Вівсянник, передає кореспондент УНН.

"В області зареєстровано три випадки COVID-19 у вагітних жінок, одна пацієнтка вже одужала та виписана додому", - сказав Вівсянник.

Зазначимо, станом на ранок 22 квітня в Рівненській області зафіксували 353 випадки COVID-19.

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Теги: Рівне, коронавірус, вагітні
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