У Луцькому зоопарку зацвіла сакура. ФОТО
Сьогодні, 18:38
У Луцькому зоопарку, який знаходиться на території центрального парку міста, розцвіла сакура.
Світлини опублікувала директорка зоопарку Людмила Денисенко на своїй сторінці у facebook.
"У зоопарку цвіте сакура", - написала лаконічно Людмила Денисенко.
Нагадаємо, що на час карантину Луцький зоопарк, як і всі в Україні, закритий для відвідувачів.
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Світлини опублікувала директорка зоопарку Людмила Денисенко на своїй сторінці у facebook.
"У зоопарку цвіте сакура", - написала лаконічно Людмила Денисенко.
Нагадаємо, що на час карантину Луцький зоопарк, як і всі в Україні, закритий для відвідувачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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