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У Луцькому зоопарку зацвіла сакура. ФОТО

У Луцькому зоопарку зацвіла сакура. ФОТО
У Луцькому зоопарку, який знаходиться на території центрального парку міста, розцвіла сакура.

Світлини опублікувала директорка зоопарку Людмила Денисенко на своїй сторінці у facebook.

"У зоопарку цвіте сакура", - написала лаконічно Людмила Денисенко.

Нагадаємо, що на час карантину Луцький зоопарк, як і всі в Україні, закритий для відвідувачів.

У Луцькому зоопарку зацвіла сакура. ФОТО
У Луцькому зоопарку зацвіла сакура. ФОТО

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Теги: Луцький зоопарк, сакура
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