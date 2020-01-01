У Луцькому зоопарку зацвіла сакура. ФОТО





Світлини Людмила Денисенко на своїй сторінці у facebook.



"У зоопарку цвіте сакура", - написала лаконічно Людмила Денисенко.



Нагадаємо, що на час карантину Луцький зоопарк, як і всі в Україні, закритий для відвідувачів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому зоопарку, який знаходиться на території центрального парку міста, розцвіла сакура.Світлини опублікувала директорка зоопаркуна своїй сторінці у facebook."У зоопарку цвіте сакура", - написала лаконічно Людмила Денисенко.Нагадаємо, що на час карантину Луцький зоопарк, як і всі в Україні, закритий для відвідувачів.

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