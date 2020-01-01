Попри карантинні заборони, на Стиру у Луцьку рибалять. ВІДЕО

Попри заборону відвідувати прибережні зони під час карантину, на заплаві Стиру в Луцьку рибалять. Хоча вони розповідають, між ними – дистанція у декілька десятків метрів.Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".«Сидіти вдома – втомився», - розповів лучанин. Вперше за місяць вийшов на річку, аби подихати свіжим повітрям.Співробітники рибоохоронного патруля вилов риби на річці не забороняють. Стежать, аби не порушували правил риболовлі під час нересту, який нині триває на всіх водоймах області, - прокоментував ситуацію керівник управління Державного агентства рибного господарства Волині«Є створена онлайн-карта місць, де заборонено рибалити, ми їх називаємо «нерестовища». Згідно правил любительського рибальства, обмежується кількість знарядь лову, тобто це одна вудка або спінінг, якими рибак може здійснювати вилов риби поза місцями нерестовищ. Ми відмічаємо збільшення кількості рибалок, які є біля водойм. При скупченні громадян є в нас співпраця з поліцією, їхня компетенція вже складати адмінпротоколи», - розповів начальник управління Державного агентства рибного господарства Волині Тарас Куньчик.«Протоколи складаються, коли людина не розуміє профілактичної роботи, агресивно себе поводить, збуджено. В таких випадках, звичайно, затримуються громадяни згідно чинного законодавства і складаються адмінматеріали», - зауважив старший дільничний інспектор Луцького відділу поліціїЗгідно з постановою Уряду №211, за порушення правил карантину передбачений штраф від 17 тис. до 34 тис. грн.