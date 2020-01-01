Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 23 квітня





Про це



Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки -0,-5°, вдень 14-19° тепла.



У Луцьку 23 квітня прогнозують мiнливу хмарнiсть, проте без опадiв. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки -2,-4°, вдень 16-18° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мiнлива хмарнiсть, без опадiв.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки -0,-5°, вдень 14-19° тепла.У Луцьку 23 квітня прогнозують мiнливу хмарнiсть, проте без опадiв. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки -2,-4°, вдень 16-18° тепла.

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