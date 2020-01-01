На Волині затримали злодія-рецидивіста

У Любомльському районі затримали раніше судимого чоловіка за крадіжки.17 квітня до відділу поліції надійшла заява від жителя міста Любомль про те, що в період часу з 15 по 17 квітня із будинку заявника шляхом пошкодження віконної шиби викрали особисті речі та гроші на загальну суму 3 000 гривень, - про це повідомляє Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області.Оперативники відділу поліції встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 49-річний житель міста Ковеля. Крім цього, встановили причетність вказаного громадянина до інших злочинів на території міста, а саме 15 квітня до відділу поліції надійшла заява про те, що з магазину "Київстар" викрали планшет марки Lenovo, який знаходився біля стола на стенді для продажу товарів. Під час проведення оперативних заходів зібрали відповідну доказову базу про скоєння цього злочину раніше згаданим громадянином.Також під час проведення особистого огляду у раніше судимого ковельчанина у кишені штанів оперативники виявили коробку від сірників, всередині якої зберігався згорток фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на речовину амфетамін.Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України, ч. 1 ст. 185 КК України та ч.1 ст. 309 КК України. Проводиться досудове слідство.