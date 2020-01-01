вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

23 квітня на Волині: гортаючи календар

23 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження екс-депутат Волинської обласної ради, голова Промівської ОТГ Євгеній Недищук (на фото).

Також день народження 23 квітня у депутата Ковельської районної ради ІV скликання Андрія Мигулі, журналістів Віктора Макарова та Сергія Шинкаря.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Олександр, Максим, Федір.

Бажаємо міцного здоров’я, довголіття і успіхів у роботі.

23 квітня 2000 року відкрили пам'ятний знак заступнику і покровителю Луцька Святому Миколаю біля будівлі Луцької міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Кватирко Олександр
Кватирко вітає зі світлим Великоднем
Останні новини
Укроборонпром ліквідують
Сьогодні, 00:14
23 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відома ведуча очолила Нацраду з питань телебачення і радіомовлення
22 квітень, 23:36
Волиняни ймовірно підхопили COVID-19 у Києво-Печерській лаврі, - ЗМІ
22 квітень, 22:42
Відомий блогер з Волині став «учнем» у «Всеукраїнській школі онлайн»
22 квітень, 22:09
Схожі новини
22 квітня на Волині: гортаючи календар 22 квітня на Волині: гортаючи календар
22 квітень, 00:00
17 квітня на Волині: гортаючи календар 17 квітня на Волині: гортаючи календар
17 квітень, 00:00
15 квітня на Волині: гортаючи календар 15 квітня на Волині: гортаючи календар
15 квітень, 00:00
12 квітня на Волині: гортаючи календар 12 квітня на Волині: гортаючи календар
12 квітень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Укроборонпром ліквідують
Сьогодні, 00:14
 0
23 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Відома ведуча очолила Нацраду з питань телебачення і радіомовлення
22 квітень, 23:36
 0
Волиняни ймовірно підхопили COVID-19 у Києво-Печерській лаврі, - ЗМІ
22 квітень, 22:42
 0
Відомий блогер з Волині став «учнем» у «Всеукраїнській школі онлайн»
22 квітень, 22:09
 0
Медіа
відео
1/8