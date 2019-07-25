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Волинянин розповів, що кіберспортивний чемпіонат світу можуть провести в Україні

Волинянин розповів, що кіберспортивний чемпіонат світу можуть провести в Україні
Відомий в Україні волинський блогер Олександр Барабошко розповів, що головний турнір кіберспорту — The International 2021 з Dota 2 може відбутися в Києві.

Про це уродженець Волині написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Ділюся чудовою новиною сьогоднішнього дня!
Київ офіційно подав заявку на проведення головного турніру кіберспорту — The International 2021 по Dota 2", - йдеться у дописі.

Як відомо, у 2020-му турнір згідно з планами повинен відбутися у Швеції.

Блогер зазначає, що призовий фонд, який у 2019 році становив 34 мільйони доларів, до 2021-го може істотно вирости.

"В України є хороші передумови, адже першим в історії переможцем The International в 2011 році стала українська команда Na'Vi.
У 2017 році Київ вже на високому рівні приймав Major по Dota 2 (престижний турнір, але дрібніший, ніж The International). Змагання пройшли в палаці «Україна». Віталий Волочай зміг об’єднати профільних людей з кіберспорту, фахово зі своєю командою підготувати заявку, я долучився з координацією між державними структурами", - написав Олександр Барабошко.

Він додав, що київська влада підтримує таку ініціативу, а Артем Біденко висловив готовність підтримки профільних міністерств.

"Вийшов хороший приклад, об’єднання бізнесу влади всіх рівнів та підтримки людей заради крутого кейсу. Сам факт подачі вже велика справа. В Києва є дуже хороші шанси на перемогу на що і будемо очікувати", - підсумував уродженець Волині.
Волинянин розповів, що кіберспортивний чемпіонат світу можуть провести в Україні

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Теги: Олександр Барабошко, Волинь, кіберспорт
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