Волиняни ймовірно підхопили COVID-19 у Києво-Печерській лаврі, - ЗМІ





Про це повідомляє



21 квітня в Маневицькому районі офіційно зареєстровали перший лабораторно підтверджений випадок захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 у жителя смт Маневичі. 22 квітня цей діагноз підтверджено і у його дружини



Як повідомив Маневицький міжрайонний відділ ДУ «ВОЛЦ МОЗ України», встановлено, що ймовірно інфікування чоловіка відбулося в Києво-Печерській лаврі, пише районна газета «Нова доба».



Станом на 22 квітня із 8 зареєстрованих в районі підозр на COVID-19 отримано 5 від’ємних результатів, ще 3 дослідження в роботі.



З появою клінічних симптомів, подібних до коронавірусної інфекції, 19 квітня маневичанина відразу госпіталізовали до Луцького медзакладу, що забезпечує лікування хворих на коронавірусну інфекцію, із 20 квітня у медзакладі перебуває і хвора жінка.



Станом на 22 квітня із 8 зареєстрованих в районі підозр на COVID-19 отримано 5 від’ємних результатів, ще 3 дослідження в роботі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі Маневицького району ймовірно інфікувалися короновірусом у Києво-Печерській лаврі.Про це повідомляє "Волинь-Нова" , посилаючись на місцеву газету "Нова доба".21 квітня в Маневицькому районі офіційно зареєстровали перший лабораторно підтверджений випадок захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 у жителя смт Маневичі. 22 квітня цей діагноз підтверджено і у його дружиниЯк повідомив Маневицький міжрайонний відділ ДУ «ВОЛЦ МОЗ України», встановлено, що ймовірно інфікування чоловіка відбулося в Києво-Печерській лаврі, пише районна газета «Нова доба».Станом на 22 квітня із 8 зареєстрованих в районі підозр на COVID-19 отримано 5 від’ємних результатів, ще 3 дослідження в роботі.З появою клінічних симптомів, подібних до коронавірусної інфекції, 19 квітня маневичанина відразу госпіталізовали до Луцького медзакладу, що забезпечує лікування хворих на коронавірусну інфекцію, із 20 квітня у медзакладі перебуває і хвора жінка.Станом на 22 квітня із 8 зареєстрованих в районі підозр на COVID-19 отримано 5 від’ємних результатів, ще 3 дослідження в роботі.

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