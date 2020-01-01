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Волиняни ймовірно підхопили COVID-19 у Києво-Печерській лаврі, - ЗМІ

Волиняни ймовірно підхопили COVID-19 у Києво-Печерській лаврі, - ЗМІ
Жителі Маневицького району ймовірно інфікувалися короновірусом у Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомляє "Волинь-Нова", посилаючись на місцеву газету "Нова доба".

21 квітня в Маневицькому районі офіційно зареєстровали перший лабораторно підтверджений випадок захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 у жителя смт Маневичі. 22 квітня цей діагноз підтверджено і у його дружини

Як повідомив Маневицький міжрайонний відділ ДУ «ВОЛЦ МОЗ України», встановлено, що ймовірно інфікування чоловіка відбулося в Києво-Печерській лаврі, пише районна газета «Нова доба».

Станом на 22 квітня із 8 зареєстрованих в районі підозр на COVID-19 отримано 5 від’ємних результатів, ще 3 дослідження в роботі.

З появою клінічних симптомів, подібних до коронавірусної інфекції, 19 квітня маневичанина відразу госпіталізовали до Луцького медзакладу, що забезпечує лікування хворих на коронавірусну інфекцію, із 20 квітня у медзакладі перебуває і хвора жінка.

Станом на 22 квітня із 8 зареєстрованих в районі підозр на COVID-19 отримано 5 від’ємних результатів, ще 3 дослідження в роботі.

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Теги: Волинь, коронавірус, Маневиччина
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