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У Волинській ОДА шукають начальника відділу, оголосили конкурс

У Волинській ОДА шукають начальника відділу, оголосили конкурс
У Волинській облдержадміністрації оголосили конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу регіональної політики та з питань децентралізації

Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Юрія Погуляйка.

Переможцю конкурсу обіцяють посадовий оклад – 8 800 гривень, надбавку за вислугу років, надбавку за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премію та надбавку за інтенсивність праці.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на крісло начальника відділу регіональної політики та з питань децентралізації Волинської обласної державної адміністрації вимагатимуть:

- вища, ступінь вищої освіти – не нижче магістра

- досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» та «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій не менше двох років

- вільне володіння державною мовою

Також учасники конкурсу повинен мати навички роботи з комп’ютером, зокрема, вміти користуватися програмами з офісного пакету Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), мати знання законодавства.

Оцінювання кандидатів відбудеться 29 квітня 2020 року о 10:00 за адресою місто Луцьк проспект Відродження,24.

Детальнішу інформацію про конкурс можна отримати за номерами (0332) 778 148, 067 370 68 51, або написавши на електронну адресу [email protected] Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу надає Іванкова Вікторія Віталіївна.

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Теги: Волинська ОДА
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