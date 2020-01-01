У Волинській ОДА шукають начальника відділу, оголосили конкурс
Сьогодні, 05:13
У Волинській облдержадміністрації оголосили конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу регіональної політики та з питань децентралізації
Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Юрія Погуляйка.
Переможцю конкурсу обіцяють посадовий оклад – 8 800 гривень, надбавку за вислугу років, надбавку за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премію та надбавку за інтенсивність праці.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на крісло начальника відділу регіональної політики та з питань децентралізації Волинської обласної державної адміністрації вимагатимуть:
- вища, ступінь вищої освіти – не нижче магістра
- досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» та «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій не менше двох років
- вільне володіння державною мовою
Також учасники конкурсу повинен мати навички роботи з комп’ютером, зокрема, вміти користуватися програмами з офісного пакету Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), мати знання законодавства.
Оцінювання кандидатів відбудеться 29 квітня 2020 року о 10:00 за адресою місто Луцьк проспект Відродження,24.
Детальнішу інформацію про конкурс можна отримати за номерами (0332) 778 148, 067 370 68 51, або написавши на електронну адресу [email protected] Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу надає Іванкова Вікторія Віталіївна.
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Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Юрія Погуляйка.
Переможцю конкурсу обіцяють посадовий оклад – 8 800 гривень, надбавку за вислугу років, надбавку за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премію та надбавку за інтенсивність праці.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на крісло начальника відділу регіональної політики та з питань децентралізації Волинської обласної державної адміністрації вимагатимуть:
- вища, ступінь вищої освіти – не нижче магістра
- досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» та «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій не менше двох років
- вільне володіння державною мовою
Також учасники конкурсу повинен мати навички роботи з комп’ютером, зокрема, вміти користуватися програмами з офісного пакету Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), мати знання законодавства.
Оцінювання кандидатів відбудеться 29 квітня 2020 року о 10:00 за адресою місто Луцьк проспект Відродження,24.
Детальнішу інформацію про конкурс можна отримати за номерами (0332) 778 148, 067 370 68 51, або написавши на електронну адресу [email protected] Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу надає Іванкова Вікторія Віталіївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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