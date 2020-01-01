У Волинській ОДА шукають начальника відділу, оголосили конкурс





Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Юрія Погуляйка.



Переможцю конкурсу обіцяють посадовий оклад – 8 800 гривень, надбавку за вислугу років, надбавку за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премію та надбавку за інтенсивність праці.



Кваліфікаційні вимоги до претендентів на крісло начальника відділу регіональної політики та з питань децентралізації Волинської обласної державної адміністрації вимагатимуть:



- вища, ступінь вищої освіти – не нижче магістра



- досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» та «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій не менше двох років



- вільне володіння державною мовою



Також учасники конкурсу повинен мати навички роботи з комп’ютером, зокрема, вміти користуватися програмами з офісного пакету Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), мати знання законодавства.



Оцінювання кандидатів відбудеться 29 квітня 2020 року о 10:00 за адресою місто Луцьк проспект Відродження,24.



Детальнішу інформацію про конкурс можна отримати за номерами (0332) 778 148, 067 370 68 51, або написавши на електронну адресу Іванкова Вікторія Віталіївна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській облдержадміністрації оголосили конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу регіональної політики та з питань децентралізаціїПро це йдеться у розпорядженні голови ОДА Юрія Погуляйка.Переможцю конкурсу обіцяють посадовий оклад – 8 800 гривень, надбавку за вислугу років, надбавку за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премію та надбавку за інтенсивність праці.Кваліфікаційні вимоги до претендентів на крісло начальника відділу регіональної політики та з питань децентралізації Волинської обласної державної адміністрації вимагатимуть:- вища, ступінь вищої освіти – не нижче магістра- досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» та «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій не менше двох років- вільне володіння державною мовоюТакож учасники конкурсу повинен мати навички роботи з комп’ютером, зокрема, вміти користуватися програмами з офісного пакету Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), мати знання законодавства.Оцінювання кандидатів відбудеться 29 квітня 2020 року о 10:00 за адресою місто Луцьк проспект Відродження,24.Детальнішу інформацію про конкурс можна отримати за номерами (0332) 778 148, 067 370 68 51, або написавши на електронну адресу [email protected] Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу надає

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