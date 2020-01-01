Укроборонпром ліквідують





Таку інформацію озвучив заступник гендиректора Укроборонпрому і глава Офісу трансформації концерну Роман Бондар, - пише



У концерні вже створили Офіс трансформації та Стратегічний комітет. Обидві команди вже розробляють галузеві стратегії.



Наприклад, до складу бронетанкового холдингу, під кодовою назвою ZIMM, увійшли підприємства, які здійснюють ремонт, виготовляють компоненти, проводять дослідження і створюють кінцевий продукт. Такий собі повний виробничий цикл.



Подібним чином будуть створені й інші галузеві холдинги, в основі яких будуть найбільш прогресивні і перспективні підприємства Укроборонпрому.



"Що стосується самого концерну, то в тому вигляді і в тій ролі, як він створювався, він точно припинить існування. Ми вважаємо, що Укроборонпром повинен бути ліквідований в результаті реформи",

– заявив Бондар.



Він додав, що реформувати неефективну систему корпоративного управління державними оборонними підприємствами неможливо без зміни законодавчої рамки.



Мовиться про ухвалення змін до Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" і прийняття нового Закону України "Про корпоратизацію підприємств ОПК".



За словами Бондаря, без необхідних законів термін створення корпорацій складе близько 2,5 років. З прийняттям законів – реально впоратися за 6-9 місяців.

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