Заробітчани переказали в Україну рекордну суму





Про це йдеться в доповіді Світового банку, яку було оприлюднено в середу, 22 квітня, - пише



У документі наголошується, що грошові перекази з-за кордону становлять близько 10,5% від ВВП України за 2019 рік.



Однак СБ прогнозує, що в 2020 році через пандемію коронавірусу обсяги грошових переказів у регіоні скоротяться на 27,5%.



Також у доповіді зазначається, що в умовах пандемії COVID-19 багатьом українцям, що працюють за кордоном і яких, за оцінками, налічується приблизно 3-4 млн осіб, було важко знайти роботу, оскільки посилений прикордонний контроль блокував переміщення багатьох тимчасових і сезонних робітників у всій Європі, в тому числі в сусідніх країнах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом 2019 року Україна залишалася найбільшим одержувачем грошових переказів у Європі і Центральній Азії, досягнувши нового рекордного показника 15,8 млрд доларів.Про це йдеться в доповіді Світового банку, яку було оприлюднено в середу, 22 квітня, - пише Кореспондент У документі наголошується, що грошові перекази з-за кордону становлять близько 10,5% від ВВП України за 2019 рік.Однак СБ прогнозує, що в 2020 році через пандемію коронавірусу обсяги грошових переказів у регіоні скоротяться на 27,5%.Також у доповіді зазначається, що в умовах пандемії COVID-19 багатьом українцям, що працюють за кордоном і яких, за оцінками, налічується приблизно 3-4 млн осіб, було важко знайти роботу, оскільки посилений прикордонний контроль блокував переміщення багатьох тимчасових і сезонних робітників у всій Європі, в тому числі в сусідніх країнах.

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