В Україні хочуть створити державну авіакомпанію лише з вітчизняними літаками
Сьогодні, 03:13
Володимир Зеленський заявив, що планує створити державну авіакомпанію, до якої входитимуть лише українські літаки виробництва ДП "Антонов".
Взірцем для цієї авіакомпанії взято Turkish Airlines або Singapore Airlines, - пише DW.
Таку заяву Зеленський зробив у фільмі "Рік президента Зеленського", який демонструє телеканал "Україна 24" в середу, 22 квітня.
"Антонов" - велике підприємство з великою кількістю робочих місць. За останні роки не побудовано жодного літака. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші Ан (літаки виробництва держконцерну "Антонов" - Ред.)?" - запитав риторично український президент.
Він повідомив, що наразі розробляється програма створення державної авіакомпанії, відповідна домовленість, за словами Зеленського, існує з ДП "Антонов". "Ми маємо зробити державну авіакомпанію. Це моя мрія - зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines або Singapore Airlines. Держава готова виділити на це кошти", - сказав Зеленський.
Зеленський зазначив, що у такий спосіб держава не лише створить національну авіакомпанію, а й забезпечить замовленнями державний авіаконцерн "Антонов", створивши додаткові робочі місця.
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Взірцем для цієї авіакомпанії взято Turkish Airlines або Singapore Airlines, - пише DW.
Таку заяву Зеленський зробив у фільмі "Рік президента Зеленського", який демонструє телеканал "Україна 24" в середу, 22 квітня.
"Антонов" - велике підприємство з великою кількістю робочих місць. За останні роки не побудовано жодного літака. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші Ан (літаки виробництва держконцерну "Антонов" - Ред.)?" - запитав риторично український президент.
Він повідомив, що наразі розробляється програма створення державної авіакомпанії, відповідна домовленість, за словами Зеленського, існує з ДП "Антонов". "Ми маємо зробити державну авіакомпанію. Це моя мрія - зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines або Singapore Airlines. Держава готова виділити на це кошти", - сказав Зеленський.
Зеленський зазначив, що у такий спосіб держава не лише створить національну авіакомпанію, а й забезпечить замовленнями державний авіаконцерн "Антонов", створивши додаткові робочі місця.
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