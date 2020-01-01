В Україні розробили препарат, який допоможе у боротьбі з коронавірусом
Сьогодні, 07:35
В Україні розпочнуться клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який зможе допомогти боротися з коронавірусом.
За попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція, - йдеться у повідомленні Офісу президента.
Крім цього, медики вивчають можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.
Президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.
«Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки», – зазначив президент.
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За попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція, - йдеться у повідомленні Офісу президента.
Крім цього, медики вивчають можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.
Президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.
«Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки», – зазначив президент.
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