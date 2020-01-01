вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні розробили препарат, який допоможе у боротьбі з коронавірусом

В Україні розробили препарат, який допоможе у боротьбі з коронавірусом
В Україні розпочнуться клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який зможе допомогти боротися з коронавірусом.

За попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція, - йдеться у повідомленні Офісу президента.

Крім цього, медики вивчають можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.

Президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.

«Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки», – зазначив президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медицина, коронавірус, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів Степан
Івахів вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
У «Луцькводоканалі» сказали, хто винен в обмілінні та забрудненні Стиру
Сьогодні, 08:10
В Україні розробили препарат, який допоможе у боротьбі з коронавірусом
Сьогодні, 07:35
Конфіденційність: у Viber з`явиться нова функція
Сьогодні, 06:24
У Волинській ОДА шукають начальника відділу, оголосили конкурс
Сьогодні, 05:13
Дим видно з АЕС: у Чорнобильській зоні горять торфовища
Сьогодні, 04:11
Схожі новини
В Україні розпочали клінічні дослідження препарату проти коронавірусу В Україні розпочали клінічні дослідження препарату проти коронавірусу
22 квітень, 14:52
Пік коронавірусу в Україні прогнозують на 3–8 травня Пік коронавірусу в Україні прогнозують на 3–8 травня
22 квітень, 13:21
В Україні – 6 592 випадки COVID-19, з них на Волині – 176 В Україні – 6 592 випадки COVID-19, з них на Волині – 176
22 квітень, 09:33
В Україні – 6 125 підтверджених випадків коронавірусу, з них на Волині – 174 В Україні – 6 125 підтверджених випадків коронавірусу, з них на Волині – 174
21 квітень, 09:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Луцькводоканалі» сказали, хто винен в обмілінні та забрудненні Стиру
Сьогодні, 08:10
 0
В Україні розробили препарат, який допоможе у боротьбі з коронавірусом
Сьогодні, 07:35
 0
Конфіденційність: у Viber з`явиться нова функція
Сьогодні, 06:24
 0
У Волинській ОДА шукають начальника відділу, оголосили конкурс
Сьогодні, 05:13
 0
Дим видно з АЕС: у Чорнобильській зоні горять торфовища
Сьогодні, 04:11
 0
Медіа
відео
1/8