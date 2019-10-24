Конфіденційність: у Viber з`явиться нова функція





Користувачі додатка отримають важливий інструмент контролю над своїми даними, - пише



Функція повідомлень, які зникають, наразі доступна лише у секретних чатах, але незабаром вона з'явиться і у звичайних. Тож будь-який користувач Viber зможе встановити таймер для відправленого тексту, фото, відео або іншого типу файлу на кілька секунд, хвилин, годин або навіть днів.



Автоматичний відлік часу до ліквідації контенту запуститься після того, як одержувач побачить повідомлення.



Як створити повідомлення



-Натиснути на позначку годинника в нижній частині чату і вибрати період зникнення для повідомлення;



-Надрукувати текст і відправити повідомлення адресату.



-Приховані та секретні чати Viber запустив у 2017 році.



"Ми зробимо повідомлення, які зникають, доступними для звичайних чатів з двома учасниками. Ми переконалися, що такий метод забезпечення конфіденційності, варто додати й у звичайні чати", – сказав операційний директор Rakuten Viber Офір Еял.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Популярний месенджер Viber підвищує конфіденційність повідомлень користувачів. Незабаром у звичайних чатах з'являться повідомлення, які зникають.Користувачі додатка отримають важливий інструмент контролю над своїми даними, - пише Техно24 Функція повідомлень, які зникають, наразі доступна лише у секретних чатах, але незабаром вона з'явиться і у звичайних. Тож будь-який користувач Viber зможе встановити таймер для відправленого тексту, фото, відео або іншого типу файлу на кілька секунд, хвилин, годин або навіть днів.Автоматичний відлік часу до ліквідації контенту запуститься після того, як одержувач побачить повідомлення.-Натиснути на позначку годинника в нижній частині чату і вибрати період зникнення для повідомлення;-Надрукувати текст і відправити повідомлення адресату.-Приховані та секретні чати Viber запустив у 2017 році."Ми зробимо повідомлення, які зникають, доступними для звичайних чатів з двома учасниками. Ми переконалися, що такий метод забезпечення конфіденційності, варто додати й у звичайні чати", – сказав операційний директор Rakuten Viber

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