На Волині хлопець у магазині вкрав спортивне взуття





Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 17-го квітня, - пише



Досудовим розслідуванням встановили, що 16-го квітня невстановлений молодий чоловік в ТЦ «ЕПІЦЕНТР» взяв з прилавка чорні чоловічі кросівки «NIKE» вартістю 1440 гривень, взувся у них, залишивши свої кросівки, покинув магазин.



Про подію у поліцію повідомив охоронець. У ході огляду магазину працівник поліції вилучив пару чоловічих кросівок чорного кольору, які залишив злочинець.



Слідчий зазначає, що вилучені кросівки мають значення речових доказів у даній справі, як речі злочинця, які мають значення для його ідентифікації, тому просить клопотання задовольнити.



Суд ухвалив задовольнити клопотання слідчого та наклав тимчасовий арешт на вилучені кросівки.

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