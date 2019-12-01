вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині хлопець у магазині вкрав спортивне взуття

На Волині хлопець у магазині вкрав спортивне взуття
У Нововолинську злодій вкрав спортивне взуття. Хлопець перевзувся у нові кросівки, які взяв на прилавку, натомість залишивши своє взуття, вийшов з магазину.

Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 17-го квітня, - пише Буг.

Досудовим розслідуванням встановили, що 16-го квітня невстановлений молодий чоловік в ТЦ «ЕПІЦЕНТР» взяв з прилавка чорні чоловічі кросівки «NIKE» вартістю 1440 гривень, взувся у них, залишивши свої кросівки, покинув магазин.

Про подію у поліцію повідомив охоронець. У ході огляду магазину працівник поліції вилучив пару чоловічих кросівок чорного кольору, які залишив злочинець.

Слідчий зазначає, що вилучені кросівки мають значення речових доказів у даній справі, як речі злочинця, які мають значення для його ідентифікації, тому просить клопотання задовольнити.

Суд ухвалив задовольнити клопотання слідчого та наклав тимчасовий арешт на вилучені кросівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: взуття, кросівки, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Волині шукають донорів крові для дівчинки, яка опинилася в реанімації через аварію
Сьогодні, 09:35
В Україні – понад 7 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, на Волині – 188
Сьогодні, 09:32
На Волині хлопець у магазині вкрав спортивне взуття
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 23 квітня
Сьогодні, 09:14
У «Луцькводоканалі» сказали, хто винен в обмілінні та забрудненні Стиру
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Неповнолітній волинянин заплатить штраф за крадіжку Неповнолітній волинянин заплатить штраф за крадіжку
01 грудень, 2019, 22:07
Волинянин викрав з магазину три пари взуття Волинянин викрав з магазину три пари взуття
06 липень, 2018, 11:02
На Волині п’яний чоловік викрав авто свого начальника На Волині п’яний чоловік викрав авто свого начальника
22 квітень, 19:20
На Волині шукають злодія, який на Великдень обікрав будинок На Волині шукають злодія, який на Великдень обікрав будинок
22 квітень, 16:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забудовник «Єврохолдінг» підготував акційні великодні пропозиції для покупців*
Сьогодні, 09:45
 0
На Волині шукають донорів крові для дівчинки, яка опинилася в реанімації через аварію
Сьогодні, 09:35
 0
В Україні – понад 7 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, на Волині – 188
Сьогодні, 09:32
 0
На Волині хлопець у магазині вкрав спортивне взуття
Сьогодні, 09:25
 0
Курс валют у Луцьку на 23 квітня
Сьогодні, 09:14
 0
Медіа
відео
1/8