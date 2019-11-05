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На Волині шукають донорів крові для дівчинки, яка опинилася в реанімації через аварію

На Волині шукають донорів крові для дівчинки, яка опинилася в реанімації через аварію
На Ратнівщині небайдужі просять відгукнутися донорів для Даринки Шанюк.

У четвер, 23 квітня, з 9:00 до 12:00 години в Ратнівській ЦРЛ (5 поверх) можна буде здати кров для дівчинки, інформує Район.Ратне.

Нагадаємо, також збирають гроші на лікування юної ратнівчанки, яка постраждала у ДТП.

Потрібно мінімум 10 небайдужих донорів. Група крові не важлива.

Зазначимо, що стан дитини досі дуже тяжкий.

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Теги: аварія, кошти, допомога, реанімація
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