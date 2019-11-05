На Волині шукають донорів крові для дівчинки, яка опинилася в реанімації через аварію

Даринки Шанюк.



У четвер, 23 квітня, з 9:00 до 12:00 години в Ратнівській ЦРЛ (5 поверх) можна буде здати кров для дівчинки, інформує



Нагадаємо, також збирають гроші на лікування юної



Потрібно мінімум 10 небайдужих донорів. Група крові не важлива.



Зазначимо, що стан дитини досі дуже тяжкий.

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