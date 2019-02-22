На Волині за добу ліквідували 7 пожеж у лісах

На Волині 22 квітня трапилося 8 пожеж на відкритих територіях, 2 пожежі на торфовищах. Усі загорання трапилося внаслідок необережного поводження з вогнем громадян та зумисних підпалів сухої рослинності.Так, 08:40 до Служби 101 надійшло повідомлення про загорання торфу та чагарників біля села Комарове Маневицького району на площі 0,12 га. Для гасіння залучали пожежний автомобіль та мотопомпу, працювали 9 рятувальників, - пише У ДСНС України у Волинській області.Близько 10-ої години виникло загорання торфу та чагарників на площі 2 га в урочищі Теретове біля села Кропивники Шацького району. Пожежу гасили 2 пожежні автомобілі та 2 мотопомпи, працювали 14 вогнеборців.Цього ж дня рятувальники ліквідували пожежі сухої трави на відкритих територіях біля сіл Новосілки та Оконськ Маневицького району, села Клепачів Ківерцівського району, села Ветли Любешівського району, села Старовойтове Любомльського району, а також на околицях селища Люблинець Ковельського району та міста Рожища.Крім того, минулої доби силами команд лісової пожежної охорони ліквідовані 7 пожеж у лісах.