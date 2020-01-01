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Волинянку, яка купила мотоблок в інтернеті, «розвели» шахраї

Волинянку, яка купила мотоблок в інтернеті, «розвели» шахраї
21 квітня до Ковельського відділу поліції звернулась 32-річна ковельчанка, та повідомила, що декілька днів тому її ошукали під час інтернет-покупки мотоблоку.

Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

Жінка сплатила 4,5 тисячі гривень за покупку, а товар досі не отримала.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

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Теги: шахрайство, мотоблок
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