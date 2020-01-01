Волинянку, яка купила мотоблок в інтернеті, «розвели» шахраї





Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.



Жінка сплатила 4,5 тисячі гривень за покупку, а товар досі не отримала.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 квітня до Ковельського відділу поліції звернулась 32-річна ковельчанка, та повідомила, що декілька днів тому її ошукали під час інтернет-покупки мотоблоку.Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.Жінка сплатила 4,5 тисячі гривень за покупку, а товар досі не отримала.Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

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