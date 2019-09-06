Сімейна драма на Львівщині: батько застрелив хлопця своєї доньки, який роками з неї знущався. ВІДЕО





Потерпіла Оксана зізнається, що побої і знущання терпіла шість років, - пише



Оксана пригадує, що у день інциденту, коли її загиблий коханець прийшов на подвір'я, він почав нищити вікна. А після того, як дівчина вийшла до нього, юнак вдарив її настільки сильно, що вона впала на землю. Це сталося на очах у батька, який схопив рушницю і скоїв два постріли.



У поліції кажуть, що перший постріл був угору. А вже наступна куля влучила у голову. Від отриманих травм 33-річний чоловік помер на місці.



"Вистрелив двічі у напрямку потерпілого. Постріли здійснював з відстані приблизно 15 метрів", - прокоментував Святослав Дуб, заступник начальника відділення поліції.



Дівчина розповідає, що з хлопцем зустрічалися шість років. І майже увесь цей час терпіла постійні знущання та побої. За її словами, молодик навіть облив стіни батьківської хати бензином та погрожував його спалити.



"Мене топив в озері, за ногу вішав на дерево, що він зі мною не виробляв", - бідкається Оксана Панченко.



Від постійних стресів, каже дівчина, схудла майже на 20 кілограмів. Кілька разів викликала поліцію і знімала побої. Але кривдника лише штрафували, а він ставав ще жорстокішим.



"Сказати, що я його любила, я його дуже боялася. Каже: "Якщо ти зі мною розійдешся, ти вмреш", - пояснює потерпіла Оксана.



Водночас роботодавець свого підлеглого, батька Оксани, характеризує як тихого і спокійного чоловіка. Припускає, за зброю вхопився, щоб врятувати доньку. І вбити кривдника навряд чи хотів.



"Сумніваюся, що це було навмисно, найімовірніше стріляв, щоб настрашити і випадково попав, бо з таким зором, людина від тебе три метри мусить підійти на метр ближче, щоб вона побачила, хто це", - каже Ростислав Янів, роботодавець підозрюваного.



Наразі 51-річного чоловіка затримала поліція. Йому загрожує до 15 років в'язниці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області 51-річний чоловік застрелив із рушниці хлопця своєї доньки. Молодик прийшов на подвір'я родини і на очах у всіх бив 25-річну дівчину.Потерпіла Оксана зізнається, що побої і знущання терпіла шість років, - пише ТСН. Оксана пригадує, що у день інциденту, коли її загиблий коханець прийшов на подвір'я, він почав нищити вікна. А після того, як дівчина вийшла до нього, юнак вдарив її настільки сильно, що вона впала на землю. Це сталося на очах у батька, який схопив рушницю і скоїв два постріли.У поліції кажуть, що перший постріл був угору. А вже наступна куля влучила у голову. Від отриманих травм 33-річний чоловік помер на місці."Вистрелив двічі у напрямку потерпілого. Постріли здійснював з відстані приблизно 15 метрів", - прокоментував Святослав Дуб, заступник начальника відділення поліції.Дівчина розповідає, що з хлопцем зустрічалися шість років. І майже увесь цей час терпіла постійні знущання та побої. За її словами, молодик навіть облив стіни батьківської хати бензином та погрожував його спалити."Мене топив в озері, за ногу вішав на дерево, що він зі мною не виробляв", - бідкається Оксана Панченко.Від постійних стресів, каже дівчина, схудла майже на 20 кілограмів. Кілька разів викликала поліцію і знімала побої. Але кривдника лише штрафували, а він ставав ще жорстокішим."Сказати, що я його любила, я його дуже боялася. Каже: "Якщо ти зі мною розійдешся, ти вмреш", - пояснює потерпіла Оксана.Водночас роботодавець свого підлеглого, батька Оксани, характеризує як тихого і спокійного чоловіка. Припускає, за зброю вхопився, щоб врятувати доньку. І вбити кривдника навряд чи хотів."Сумніваюся, що це було навмисно, найімовірніше стріляв, щоб настрашити і випадково попав, бо з таким зором, людина від тебе три метри мусить підійти на метр ближче, щоб вона побачила, хто це", - каже Ростислав Янів, роботодавець підозрюваного.Наразі 51-річного чоловіка затримала поліція. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

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