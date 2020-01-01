Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 23 квітня
Сьогодні, 10:10
Станом на 10.00 23 квітня в області зареєстрували 188 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 17 осіб. Чотири випадки хвороби - летальні.
Про це повідомляє Волинський обласний лаблраторний центр.
За останню добу зареєстрували 12 випадків COVID-19: м.Луцьк (7), Ковельський район (3), Маневицький район (1), м.Нововолинськ (1). Чотири особи одужало.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 52 випадки, в т.ч. 1 летальний;
Старовижівський район – 38 випадків, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 37 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 13 випадків;
Ковельський район – 12 випадків;
Волидимир-Волинський район – 9 випадків;
Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Ківерцівський район – 5 випадків;
Іваничівський район – 5 випадків;
Камінь-Каширський район – 3 випадки;
Рожищенський район – 3 випадки;
Маневицький район – 2 випадки;
Шацький район – 1 випадок;
Ратнівський район – 1 випадок.
Жодного випадку захворювання не зареєстровано в 4 районах області: Любомльському, Турійському, Локачинському, Любешівському.
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Про це повідомляє Волинський обласний лаблраторний центр.
За останню добу зареєстрували 12 випадків COVID-19: м.Луцьк (7), Ковельський район (3), Маневицький район (1), м.Нововолинськ (1). Чотири особи одужало.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 52 випадки, в т.ч. 1 летальний;
Старовижівський район – 38 випадків, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 37 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 13 випадків;
Ковельський район – 12 випадків;
Волидимир-Волинський район – 9 випадків;
Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Ківерцівський район – 5 випадків;
Іваничівський район – 5 випадків;
Камінь-Каширський район – 3 випадки;
Рожищенський район – 3 випадки;
Маневицький район – 2 випадки;
Шацький район – 1 випадок;
Ратнівський район – 1 випадок.
Жодного випадку захворювання не зареєстровано в 4 районах області: Любомльському, Турійському, Локачинському, Любешівському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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