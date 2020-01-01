Впускатимуть лише місцевих: у Нововолинську починають роботу контрольно-пропускні пункти
Сьогодні, 10:35
Для встановлення особливого режиму в’їзду на територію Нововолинська та виїзду з нього громадян і транспортних засобів від 12 години 23 квітня у Нововолинську працюватимуть два карантинні контрольно-пропускні пункти – на вулицях Луцькій та Львівській.
Про це повідомляє прееслужба Нововолинської міської ради.
Інформують, що пункти функціонуватимуть цілодобово. До роботи залучені поліцейські, медики, працівники ДСНС та представники Держпродспоживслужби.
Міський голова Віктор Сапожніков дав вказівку відповідним службам організувати належні умови для роботи КПП і забезпечити працівників харчуванням під час чергування.
Міська комісія ТЕБ та НС узгодила план роботи мобільних груп на карантинних контрольно-пропускних пунктах. Окрім вимірювання температури, фіксуватимуть тих, хто в’їжджає та виїжджає, з’ясовуватимуть мету поїздки. Зокрема, в місто впускатимуть лише тих, хто там проживає, іншим рекомендуватимуть не відвідувати цю територію. Також обмеження діятимуть і на виїзд.
Нагадаємо, що Нововолинськ є одним із вогнищ коронавірусу на Волині. Станом на ранок 23 квітня тут зафіксували 37 випадків хвороби, у тому числі 1 летальний.
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Про це повідомляє прееслужба Нововолинської міської ради.
Інформують, що пункти функціонуватимуть цілодобово. До роботи залучені поліцейські, медики, працівники ДСНС та представники Держпродспоживслужби.
Міський голова Віктор Сапожніков дав вказівку відповідним службам організувати належні умови для роботи КПП і забезпечити працівників харчуванням під час чергування.
Міська комісія ТЕБ та НС узгодила план роботи мобільних груп на карантинних контрольно-пропускних пунктах. Окрім вимірювання температури, фіксуватимуть тих, хто в’їжджає та виїжджає, з’ясовуватимуть мету поїздки. Зокрема, в місто впускатимуть лише тих, хто там проживає, іншим рекомендуватимуть не відвідувати цю територію. Також обмеження діятимуть і на виїзд.
Нагадаємо, що Нововолинськ є одним із вогнищ коронавірусу на Волині. Станом на ранок 23 квітня тут зафіксували 37 випадків хвороби, у тому числі 1 летальний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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