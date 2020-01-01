У місті на Волині двоє хворих на COVID-19 перебувають на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 10:40
Станом 10.00 23 квітня у Нововолинську лабораторно методом ПЛР підтвердили 37 випадків коронавірусу, один з яких летальний. Двоє людей одужали.
За минулу добу зареєстрували ще один випадок захворювання на коронавірус, йдеться на сайті мерії.
Нині 20 хворих на коронавірусну інфекцію нововолинців перебуває на амбулаторному лікуванні, 9 пацієнтів – в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ.
Ще двоє людей перебувають в реанімації й підключені до апарату штучної вентиляції легень. Це хворі старшого віку й мають важкі супутні захворювання, що ускладнюють перебіг COVID-19. 5 хворих нововолинців транспортували в обласну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За минулу добу зареєстрували ще один випадок захворювання на коронавірус, йдеться на сайті мерії.
Нині 20 хворих на коронавірусну інфекцію нововолинців перебуває на амбулаторному лікуванні, 9 пацієнтів – в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ.
Ще двоє людей перебувають в реанімації й підключені до апарату штучної вентиляції легень. Це хворі старшого віку й мають важкі супутні захворювання, що ускладнюють перебіг COVID-19. 5 хворих нововолинців транспортували в обласну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Рівненщині у трьох вагітних жінок виявили коронавірус
22 квітень, 19:38
Коментарі 0
Вибір редактора
Івахів вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
У місті на Волині двоє хворих на COVID-19 перебувають на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 10:40
Впускатимуть лише місцевих: у Нововолинську починають роботу контрольно-пропускні пункти
Сьогодні, 10:35
Цього навчального року учні вже не повернуться до шкіл
Сьогодні, 10:21