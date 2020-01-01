У місті на Волині двоє хворих на COVID-19 перебувають на штучній вентиляції легень





За минулу добу зареєстрували ще один випадок захворювання на коронавірус, йдеться на сайті мерії.



Нині 20 хворих на коронавірусну інфекцію нововолинців перебуває на амбулаторному лікуванні, 9 пацієнтів – в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ.



Ще двоє людей перебувають в реанімації й підключені до апарату штучної вентиляції легень. Це хворі старшого віку й мають важкі супутні захворювання, що ускладнюють перебіг COVID-19. 5 хворих нововолинців транспортували в обласну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом 10.00 23 квітня у Нововолинську лабораторно методом ПЛР підтвердили 37 випадків коронавірусу, один з яких летальний. Двоє людей одужали.За минулу добу зареєстрували ще один випадок захворювання на коронавірус, йдеться на сайті мерії.Нині 20 хворих на коронавірусну інфекцію нововолинців перебуває на амбулаторному лікуванні, 9 пацієнтів – в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ.Ще двоє людей перебувають в реанімації й підключені до апарату штучної вентиляції легень. Це хворі старшого віку й мають важкі супутні захворювання, що ускладнюють перебіг COVID-19. 5 хворих нововолинців транспортували в обласну лікарню.

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