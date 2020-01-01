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П'яний волинянин за 100 гривень хотів відкупитись від поліцейських

П'яний волинянин за 100 гривень хотів відкупитись від поліцейських
Водій «Москвича», який скоїв ДТП у Ковельському районі, намагався дати поліцейським 100 гривень хабара, аби ті не складали на нього протокол.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 15 лютого 2020 року у селі Дарівка Ковельського району поліцейські виявили автомобіль АЗЛК 2140, водій якого вчинив низку порушень правил дорожнього руху. Зокрема, водій «Москвича» не стежив за станом автомобіля, скоїв ДТП, після чого вживав алкогольні напої.

У подальшому обвинувачений пропонував поліцейським 100 гривень хабара за непритягнення його до адміністративної відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення.

Між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.

Відтак суд затвердив угоду та призначив йому покарання у виді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень.

Фото ілюстративне.

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Теги: хабар, водій, волинянин
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