На Волині у підприємця заберуть 160 гектарів землі через порушення умов оренди





Прокурори з'ясували, що підприємство орендує понад 160 га земель за межами населених пунктів сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, – повідомляє пресслужба



При цьому, істотні умови договору оренди порушуються, оскільки земля використовується не за цільовим призначенням. Сіножаті й пасовища, які становлять половину орендованих земель, розорані та використовуються наразі як рілля - засіяні зерновими й олійними культурами.



Зважаючи на це, прокурори в суді будуть наполягати на розірванні договору оренди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельська місцева прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду області із позовом в інтересах держави в особі Дрозднівської сільської ради Ковельського району, аби розірвати договір оренди земельної ділянки вартістю понад 150 млн грн, яку суб’єкт господарювання використовує не за цільовим призначенням.Прокурори з'ясували, що підприємство орендує понад 160 га земель за межами населених пунктів сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, – повідомляє пресслужба прокуратури області.При цьому, істотні умови договору оренди порушуються, оскільки земля використовується не за цільовим призначенням. Сіножаті й пасовища, які становлять половину орендованих земель, розорані та використовуються наразі як рілля - засіяні зерновими й олійними культурами.Зважаючи на це, прокурори в суді будуть наполягати на розірванні договору оренди.

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