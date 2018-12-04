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На Волині у підприємця заберуть 160 гектарів землі через порушення умов оренди

На Волині у підприємця заберуть 160 гектарів землі через порушення умов оренди
Ковельська місцева прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду області із позовом в інтересах держави в особі Дрозднівської сільської ради Ковельського району, аби розірвати договір оренди земельної ділянки вартістю понад 150 млн грн, яку суб’єкт господарювання використовує не за цільовим призначенням.

Прокурори з'ясували, що підприємство орендує понад 160 га земель за межами населених пунктів сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, – повідомляє пресслужба прокуратури області.

При цьому, істотні умови договору оренди порушуються, оскільки земля використовується не за цільовим призначенням. Сіножаті й пасовища, які становлять половину орендованих земель, розорані та використовуються наразі як рілля - засіяні зерновими й олійними культурами.

Зважаючи на це, прокурори в суді будуть наполягати на розірванні договору оренди.

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Теги: прокуратура, Волинь, земля
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