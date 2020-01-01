Українець віз з Польщі через «Ягодин» оптику і аксесуари до зброї на 700 тисяч

У ніч на 23 квітня прикордонники Луцького загону спільно з співробітниками СБУ та працівниками митниці в пункті пропуску «Ягодин» виявили приховані від контролю оптичні прилади та аксесуари до зброї.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.Під час огляду вантажівки «Сканія» української реєстрації, якою громадянин України повертався з Польщі, спільна оглядова група виявила в кабіні водія та в рамі причепу незадекларовані предмети – 12 прицілів до мисливської зброї, 9 кріплень до прицілів, 13 цифрових біноклів, а також 9 лазерних дальномірів.За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Виявлений товар вилучили працівники митниці. Сума оцінки вилученого склала понад 700 тисяч гривень.