Українець віз з Польщі через «Ягодин» оптику і аксесуари до зброї на 700 тисяч
Сьогодні, 11:29
У ніч на 23 квітня прикордонники Луцького загону спільно з співробітниками СБУ та працівниками митниці в пункті пропуску «Ягодин» виявили приховані від контролю оптичні прилади та аксесуари до зброї.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Під час огляду вантажівки «Сканія» української реєстрації, якою громадянин України повертався з Польщі, спільна оглядова група виявила в кабіні водія та в рамі причепу незадекларовані предмети – 12 прицілів до мисливської зброї, 9 кріплень до прицілів, 13 цифрових біноклів, а також 9 лазерних дальномірів.
За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Виявлений товар вилучили працівники митниці. Сума оцінки вилученого склала понад 700 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Під час огляду вантажівки «Сканія» української реєстрації, якою громадянин України повертався з Польщі, спільна оглядова група виявила в кабіні водія та в рамі причепу незадекларовані предмети – 12 прицілів до мисливської зброї, 9 кріплень до прицілів, 13 цифрових біноклів, а також 9 лазерних дальномірів.
За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Виявлений товар вилучили працівники митниці. Сума оцінки вилученого склала понад 700 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Сьогодні, 11:31
Українець віз з Польщі через «Ягодин» оптику і аксесуари до зброї на 700 тисяч
Сьогодні, 11:29
У гуртожитку на Київщині підтвердили 78 випадків зараження на COVID-19: серед хворих – багато дітей
Сьогодні, 11:10