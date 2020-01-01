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Українець віз з Польщі через «Ягодин» оптику і аксесуари до зброї на 700 тисяч

Українець віз з Польщі через «Ягодин» оптику і аксесуари до зброї на 700 тисяч
У ніч на 23 квітня прикордонники Луцького загону спільно з співробітниками СБУ та працівниками митниці в пункті пропуску «Ягодин» виявили приховані від контролю оптичні прилади та аксесуари до зброї.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Під час огляду вантажівки «Сканія» української реєстрації, якою громадянин України повертався з Польщі, спільна оглядова група виявила в кабіні водія та в рамі причепу незадекларовані предмети – 12 прицілів до мисливської зброї, 9 кріплень до прицілів, 13 цифрових біноклів, а також 9 лазерних дальномірів.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Виявлений товар вилучили працівники митниці. Сума оцінки вилученого склала понад 700 тисяч гривень.

Українець віз з Польщі через «Ягодин» оптику і аксесуари до зброї на 700 тисяч
Українець віз з Польщі через «Ягодин» оптику і аксесуари до зброї на 700 тисяч
Українець віз з Польщі через «Ягодин» оптику і аксесуари до зброї на 700 тисяч

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Теги: Ягодин, дальноміри, контрабанда
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