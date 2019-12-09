Купити житло вигідно: найцікавіші пропозиції «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 11:43
Будівельна компанія «Інвестор» не припиняє працювати під час карантину. І будівельники, і відділ продажів роблять усе можливе, аби запропонувати покупцям найкраще житло за вигідними цінами.
«Перший» відібрав найпривабливіші акційні пропозиції квітня.
Знижка до 700 гривень за квадратний метр у ЖК «Супернова»
1-кімнатну квартиру площею 40,98 м2 у луцькому житловому комплексі «Супернова» можна купити за ціною до -700 грн\м2. Розмір знижки залежить від поверху.
Пропозиція діє лише для перших 10 покупців.
Перший внесок – 30%.
Розстрочка платежів – до 25 місяців.
Довідково. Житловий комплекс «Супернова» – це один з найбільших комплексів у Луцьку. Розташований він у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч ботанічний сад та річка Стир. «Супернова» буде налічувати більше 800 квартир. Площа загальної території – 5,6 га. Нещодавно тут почали зводити найбільший будинок.
Вигідна пропозиція на таунхаус у ЖК «Струмочок»
Один з найпопулярніших видів таунхаусів у «Струмочку» площею 130,61 м2 можна купити з відтермінуванням виплат до 21 місяця.
На першому поверсі таунхаусу розташовані кухня, передпокій, санвузол, велика вітальня та вихід на терасу. На другому поверсі – три кімнати, простора ванна і гардероб.
Вартість – від 12 000 грн м2
Перший внесок – 25%
Готові двокімнатні квартири у Ковелі
У житловому комплексі «Парковий квартал», що у Ковелі, можна купити готові двокімнатні квартири площею 62 м2. Їхня перевага в тому, що клієнт відразу після підписання угоди зможе оформити на себе право власності, адже об’єкт вже зданий в експлуатацію.
Ціна – від 12 500 грн\м2
Перший внесок – 50%
Розстрочка платежів – до 10 місяців
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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«Перший» відібрав найпривабливіші акційні пропозиції квітня.
Знижка до 700 гривень за квадратний метр у ЖК «Супернова»
1-кімнатну квартиру площею 40,98 м2 у луцькому житловому комплексі «Супернова» можна купити за ціною до -700 грн\м2. Розмір знижки залежить від поверху.
Пропозиція діє лише для перших 10 покупців.
Перший внесок – 30%.
Розстрочка платежів – до 25 місяців.
Довідково. Житловий комплекс «Супернова» – це один з найбільших комплексів у Луцьку. Розташований він у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч ботанічний сад та річка Стир. «Супернова» буде налічувати більше 800 квартир. Площа загальної території – 5,6 га. Нещодавно тут почали зводити найбільший будинок.
Вигідна пропозиція на таунхаус у ЖК «Струмочок»
Один з найпопулярніших видів таунхаусів у «Струмочку» площею 130,61 м2 можна купити з відтермінуванням виплат до 21 місяця.
На першому поверсі таунхаусу розташовані кухня, передпокій, санвузол, велика вітальня та вихід на терасу. На другому поверсі – три кімнати, простора ванна і гардероб.
Вартість – від 12 000 грн м2
Перший внесок – 25%
Готові двокімнатні квартири у Ковелі
У житловому комплексі «Парковий квартал», що у Ковелі, можна купити готові двокімнатні квартири площею 62 м2. Їхня перевага в тому, що клієнт відразу після підписання угоди зможе оформити на себе право власності, адже об’єкт вже зданий в експлуатацію.
Ціна – від 12 500 грн\м2
Перший внесок – 50%
Розстрочка платежів – до 10 місяців
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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