Купити житло вигідно: найцікавіші пропозиції «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*









Знижка до 700 гривень за квадратний метр у ЖК «Супернова»

1-кімнатну квартиру площею 40,98 м2 у луцькому житловому комплексі «Супернова» можна купити за ціною до -700 грн\м2. Розмір знижки залежить від поверху.



Пропозиція діє лише для перших 10 покупців.



Перший внесок – 30%.



Розстрочка платежів – до 25 місяців.



Довідково. Житловий комплекс «Супернова» – це один з найбільших комплексів у Луцьку. Розташований він у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч ботанічний сад та річка Стир. «Супернова» буде налічувати більше 800 квартир. Площа загальної території – 5,6 га. Нещодавно тут почали зводити найбільший будинок.











Вигідна пропозиція на таунхаус у ЖК «Струмочок»



Один з найпопулярніших видів таунхаусів у «Струмочку» площею 130,61 м2 можна купити з відтермінуванням виплат до 21 місяця.



На першому поверсі таунхаусу розташовані кухня, передпокій, санвузол, велика вітальня та вихід на терасу. На другому поверсі – три кімнати, простора ванна і гардероб.



Вартість – від 12 000 грн м2



Перший внесок – 25%







Готові двокімнатні квартири у Ковелі



У житловому комплексі «Парковий квартал», що у Ковелі, можна купити готові двокімнатні квартири площею 62 м2. Їхня перевага в тому, що клієнт відразу після підписання угоди зможе оформити на себе право власності, адже об’єкт вже зданий в експлуатацію.



Ціна – від 12 500 грн\м2



Перший внесок – 50%



Розстрочка платежів – до 10 місяців





За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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