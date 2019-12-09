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Купити житло вигідно: найцікавіші пропозиції «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*

Купити житло вигідно: найцікавіші пропозиції «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Будівельна компанія «Інвестор» не припиняє працювати під час карантину. І будівельники, і відділ продажів роблять усе можливе, аби запропонувати покупцям найкраще житло за вигідними цінами.

«Перший» відібрав найпривабливіші акційні пропозиції квітня.

Знижка до 700 гривень за квадратний метр у ЖК «Супернова»
1-кімнатну квартиру площею 40,98 м2 у луцькому житловому комплексі «Супернова» можна купити за ціною до -700 грн\м2. Розмір знижки залежить від поверху.

Пропозиція діє лише для перших 10 покупців.

Перший внесок – 30%.

Розстрочка платежів – до 25 місяців.

Довідково. Житловий комплекс «Супернова» – це один з найбільших комплексів у Луцьку. Розташований він у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч ботанічний сад та річка Стир. «Супернова» буде налічувати більше 800 квартир. Площа загальної території – 5,6 га. Нещодавно тут почали зводити найбільший будинок.

Купити житло вигідно: найцікавіші пропозиції «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Купити житло вигідно: найцікавіші пропозиції «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Купити житло вигідно: найцікавіші пропозиції «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Купити житло вигідно: найцікавіші пропозиції «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*




Вигідна пропозиція на таунхаус у ЖК «Струмочок»

Один з найпопулярніших видів таунхаусів у «Струмочку» площею 130,61 м2 можна купити з відтермінуванням виплат до 21 місяця.

На першому поверсі таунхаусу розташовані кухня, передпокій, санвузол, велика вітальня та вихід на терасу. На другому поверсі – три кімнати, простора ванна і гардероб.

Вартість – від 12 000 грн м2

Перший внесок – 25%
Купити житло вигідно: найцікавіші пропозиції «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*



Готові двокімнатні квартири у Ковелі

У житловому комплексі «Парковий квартал», що у Ковелі, можна купити готові двокімнатні квартири площею 62 м2. Їхня перевага в тому, що клієнт відразу після підписання угоди зможе оформити на себе право власності, адже об’єкт вже зданий в експлуатацію.

Ціна – від 12 500 грн\м2

Перший внесок – 50%

Розстрочка платежів – до 10 місяців
Купити житло вигідно: найцікавіші пропозиції «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Купити житло вигідно: найцікавіші пропозиції «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Купити житло вигідно: найцікавіші пропозиції «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*


За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

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Теги: будівельна компанія "Інвестор", пропозиції
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