Новий антирекорд кількості хворих на COVID-19 пов'язаний з порушенням карантину на Великдень, – МОЗ





Про це йшлося сьогодні, 23 квітня, під час брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова, повідомляє пресслужба відомства.



"В Україні за минулу добу зафіксовано 578 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Це новий антирекорд захворюваності через порушення карантину у Вербну неділю та на Великдень", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 23 квітня в Україні -

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