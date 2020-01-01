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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Новий антирекорд кількості хворих на COVID-19 пов'язаний з порушенням карантину на Великдень, – МОЗ

Новий антирекорд кількості хворих на COVID-19 пов'язаний з порушенням карантину на Великдень, – МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я зростання кількості хворих на коронавірус в Україні пов'язують із недотриманням карантинних норм у Вербну неділю та на Великдень.

Про це йшлося сьогодні, 23 квітня, під час брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова, повідомляє пресслужба відомства.

"В Україні за минулу добу зафіксовано 578 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Це новий антирекорд захворюваності через порушення карантину у Вербну неділю та на Великдень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 23 квітня в Україні - 7 170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксували 578 нових випадків.

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Теги: МОЗ, зростання хворих, коронавірус
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Коментарі 1
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Українська медицина буде робити за методом одесита Стерненко. Хто не вмре на місці, того треба догнати і добити?
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