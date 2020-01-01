Оштрафували волинянина, який обматюкав дружину





Слухання справи відбулось 14 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - пише



Обвинувачений 11 квітня за місцем проживання вчинив насильство в сім'ї психологічного характеру відносно своєї дружини. Він ображав жінку нецензурною лайкою.



У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф в розмірі 170 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За насильство в сім'ї судили волинянина.Слухання справи відбулось 14 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище. Обвинувачений 11 квітня за місцем проживання вчинив насильство в сім'ї психологічного характеру відносно своєї дружини. Він ображав жінку нецензурною лайкою.У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф в розмірі 170 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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