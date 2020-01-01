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Оштрафували волинянина, який обматюкав дружину

Оштрафували волинянина, який обматюкав дружину
За насильство в сім'ї судили волинянина.

Слухання справи відбулось 14 квітня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.

Обвинувачений 11 квітня за місцем проживання вчинив насильство в сім'ї психологічного характеру відносно своєї дружини. Він ображав жінку нецензурною лайкою.

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.

Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф в розмірі 170 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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Теги: лайка, суд, волинянин
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