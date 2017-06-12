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Магічний захід сонця на озері Світязь. ФОТО

Магічний захід сонця на озері Світязь. ФОТО
В мережі опублікували красиві світлини із заходом сонця на озері Світязь.

Світлини розсмістила у Facebook Valentina Valentina, пише "Район. Шацьк".

Авторка фотографій – мешканка Шацька.

У коментарях до допису користувачі захоплені незвичайним заходом сонця на волинському озері.

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Магічний захід сонця на озері Світязь. ФОТО
Магічний захід сонця на озері Світязь. ФОТО
Магічний захід сонця на озері Світязь. ФОТО
Магічний захід сонця на озері Світязь. ФОТО

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Теги: Світязь, захід сонця, фото
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