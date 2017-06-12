Магічний захід сонця на озері Світязь. ФОТО
Сьогодні, 12:53
В мережі опублікували красиві світлини із заходом сонця на озері Світязь.
Світлини розсмістила у Facebook Valentina Valentina, пише "Район. Шацьк".
Авторка фотографій – мешканка Шацька.
У коментарях до допису користувачі захоплені незвичайним заходом сонця на волинському озері.
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Світлини розсмістила у Facebook Valentina Valentina, пише "Район. Шацьк".
Авторка фотографій – мешканка Шацька.
У коментарях до допису користувачі захоплені незвичайним заходом сонця на волинському озері.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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