У родичів померлого 19-річного хлопця з Торчина не виявили коронавірусу





Про це розповіла завідувач Торчинської амбулаторії Наталія Грамчук, пише "



Нагадаємо, хлопець, який мав важке супутнє захворювання – діабет першого типу помер, помер 13 квітня у Луцькій центральній районній лікарні.



Аналізи на коронавірус взяли у його матері, яка також хворіє на діабет, та брата. Як зазначила Наталія Грамчук, їм зробили ПЛР-тести, які є одними з найточніших способів виявлення захворювання. Вони показали негативний результат. Також не виявили коронавірус у медпрацівників, які контактували з пацієнтом.



До слова, родичі хлопця не вірять у те, що хлопець помер від коронавірусу. Відомо, що померлий перед смертю впав в діабетичну кому, з якої уже не вийшов. Минулого року була схожа ситуація, але тоді лікарям вдалося вивести його з коми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У родичів померлого 19-річного хлопця з Торчинської ОТГ, якому посмертно діагностували коронавірус, інфекцію не підтвердили.Про це розповіла завідувач Торчинської амбулаторії Наталія Грамчук, пише " Вісник ".Нагадаємо, хлопець, який мав– діабет першого типу помер,Аналізи на коронавірус взяли у його матері, яка також хворіє на діабет, та брата. Як зазначила Наталія Грамчук, їм зробили ПЛР-тести, які є одними з найточніших способів виявлення захворювання. Вони показали негативний результат. Також не виявили коронавірус уДо слова, родичі хлопця не вірять у те, що хлопець помер від коронавірусу. Відомо, що померлий перед смертю впав в діабетичну кому, з якої уже не вийшов. Минулого року була схожа ситуація, але тоді лікарям вдалося вивести його з коми.

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