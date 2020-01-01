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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У родичів померлого 19-річного хлопця з Торчина не виявили коронавірусу

У родичів померлого 19-річного хлопця з Торчина не виявили коронавірусу
У родичів померлого 19-річного хлопця з Торчинської ОТГ, якому посмертно діагностували коронавірус, інфекцію не підтвердили.

Про це розповіла завідувач Торчинської амбулаторії Наталія Грамчук, пише "Вісник".

Нагадаємо, хлопець, який мав важке супутнє захворювання – діабет першого типу помер, помер 13 квітня у Луцькій центральній районній лікарні.

Аналізи на коронавірус взяли у його матері, яка також хворіє на діабет, та брата. Як зазначила Наталія Грамчук, їм зробили ПЛР-тести, які є одними з найточніших способів виявлення захворювання. Вони показали негативний результат. Також не виявили коронавірус у медпрацівників, які контактували з пацієнтом.

До слова, родичі хлопця не вірять у те, що хлопець помер від коронавірусу. Відомо, що померлий перед смертю впав в діабетичну кому, з якої уже не вийшов. Минулого року була схожа ситуація, але тоді лікарям вдалося вивести його з коми.

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Теги: коронавірус, Торчин, смерть, аналізи
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