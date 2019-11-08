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Заморозки відступають: на вихідних в Україну повернуться дощі

Заморозки відступають: на вихідних в Україну повернуться дощі
Завтра 24-го квітня в Україні температура повітря підніметься до +14+19 градусів, а у суботу майже на всій території країни очікуються дощі.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у facecook.

"Заморозки поступово відступають, вночі передбачається +3+8 градусів, хіба десь на Сході та Заході окремі приморожені 0-3 градуси ще вчепляться у красивий весняний цвіт", - йдеться у дописі.

За її словами, суттєві опади завтра малоймовірні. Можливо, невеликі дощі пройдуть у східній частині України та в центрі, а також локально в західних областях.

Проте все ж серйозніші дощі прийдуть у більшість областей України в суботу, 25-го квітня.

Атмосферний фронт зумовить вологу дощову погоду на Заході, Півночі, у центральних областях та на Харківщині. У Луганській, Донецькій областях та у південній частині України в суботу все ж переважатиме суха повітряна маса.

Вітер залишається завтра західним, у суботу перейде на південно-західний, у неділю, за фронтом, буде північним. Очікується вітер помірним, часом поривчастим, у неділю можливі пориви до 15-20 м/с.

У Києві 24-го квітня погода очікується теплою, до +18 градусів, без істотних опадів із західним помірним вітром. У суботу в столиці пройдуть дощі, які принесе атмосферний фронт, у неділю-понеділок трохи похолодає. А з вівторка у Києві знову потепліє.


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Теги: погода, дощі, Україна, вихідні
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