Оперативне командування «Захід» очолив ексначальник штабу військової частини у Володимирі

Оперативне командування «Захід» очолив генерал-майор, котрий раніше обіймав посаду заступника командира військової частини у місті Володимир-Волинський.Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Захід».«Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенантпредставив особовому складу управління генерал-майора Сергія Шапталу, який, відповідно до наказу Міністра оборони України, призначений на посаду командувача військ оперативного командування «Захід», – йдеться у повідомленні.Зазначають, що цим же наказом генерал-лейтенант, який очолював оперативне командування «Захід» з лютого 2017 року по квітень 2020 року, призначений на посаду до командування Сухопутних військ Збройних Сил України.Довідково:Герой України генерал-майор Сергій Шаптала народився 5 лютого 1973 року у Черкаській області.У 1994 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, пройшов всі сходинки військової кар’єри від командира механізованого взводу до начальника штабу-першого заступника командувача військ оперативного командування «Південь».Був начальником штабу, заступником командира військової частини у місті Володимир-Волинський Волинської області. Потім його перевели на посаду заступника командира 300 Чернівецького окремого механізованого полку 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.У лютому 2013 року призначений командиром 300 полку, але наприкінці того ж року полк розформували.Після цього був призначений командиром 128-ї окремої гвардійської гірсько-піхотної бригади 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.У 2017 році призначений на посаду начальника штабу – першого заступника командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України.23 серпня 2018 указом президента України присвоєне військове звання генерал-майора.Звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» отримав 18 лютого 2015 року.