Оперативне командування «Захід» очолив ексначальник штабу військової частини у Володимирі
Сьогодні, 13:39
Оперативне командування «Захід» очолив генерал-майор Сергій Шаптала, котрий раніше обіймав посаду заступника командира військової частини у місті Володимир-Волинський.
Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Захід».
«Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський представив особовому складу управління генерал-майора Сергія Шапталу, який, відповідно до наказу Міністра оборони України, призначений на посаду командувача військ оперативного командування «Захід», – йдеться у повідомленні.
Зазначають, що цим же наказом генерал-лейтенант Олександр Павлюк, який очолював оперативне командування «Захід» з лютого 2017 року по квітень 2020 року, призначений на посаду до командування Сухопутних військ Збройних Сил України.
Довідково:
Герой України генерал-майор Сергій Шаптала народився 5 лютого 1973 року у Черкаській області.
У 1994 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, пройшов всі сходинки військової кар’єри від командира механізованого взводу до начальника штабу-першого заступника командувача військ оперативного командування «Південь».
Був начальником штабу, заступником командира військової частини у місті Володимир-Волинський Волинської області. Потім його перевели на посаду заступника командира 300 Чернівецького окремого механізованого полку 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.
У лютому 2013 року призначений командиром 300 полку, але наприкінці того ж року полк розформували.
Після цього був призначений командиром 128-ї окремої гвардійської гірсько-піхотної бригади 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.
У 2017 році призначений на посаду начальника штабу – першого заступника командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України.
23 серпня 2018 указом президента України присвоєне військове звання генерал-майора.
Звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» отримав 18 лютого 2015 року.
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Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Захід».
«Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський представив особовому складу управління генерал-майора Сергія Шапталу, який, відповідно до наказу Міністра оборони України, призначений на посаду командувача військ оперативного командування «Захід», – йдеться у повідомленні.
Зазначають, що цим же наказом генерал-лейтенант Олександр Павлюк, який очолював оперативне командування «Захід» з лютого 2017 року по квітень 2020 року, призначений на посаду до командування Сухопутних військ Збройних Сил України.
Довідково:
Герой України генерал-майор Сергій Шаптала народився 5 лютого 1973 року у Черкаській області.
У 1994 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, пройшов всі сходинки військової кар’єри від командира механізованого взводу до начальника штабу-першого заступника командувача військ оперативного командування «Південь».
Був начальником штабу, заступником командира військової частини у місті Володимир-Волинський Волинської області. Потім його перевели на посаду заступника командира 300 Чернівецького окремого механізованого полку 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.
У лютому 2013 року призначений командиром 300 полку, але наприкінці того ж року полк розформували.
Після цього був призначений командиром 128-ї окремої гвардійської гірсько-піхотної бригади 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.
У 2017 році призначений на посаду начальника штабу – першого заступника командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України.
23 серпня 2018 указом президента України присвоєне військове звання генерал-майора.
Звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» отримав 18 лютого 2015 року.
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