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Показали, як у Ковелі цвітуть сакури. ФОТО

Показали, як у Ковелі цвітуть сакури. ФОТО
У центрі Ковеля розцвіли японські вишні – сакури.

Про це пише Район.Ковель.

Зазвичай цвітіння сакур припадає на середину квітня – початок травня, усе залежить від погоди. Сакура цвіте, коли температура повітря протягом десяти днів тримається не нижче +7 градусів.

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У Ковелі дерева сакур ростуть на вулиці Незалежності (у центрі міста) і на бульварі Лесі Українки (поблизу готелю «Лісова пісня»), які висадили власники мережі ресторанів «Classic». Також у 2018 році навпроти Ковельського МТМО на вулиці Олени Пчілки висадили алею сакур. 29 саджанців сорту «Роял Бургунді» придбали за кошти міського фонду охорони навколишнього середовища.
Показали, як у Ковелі цвітуть сакури. ФОТО
Показали, як у Ковелі цвітуть сакури. ФОТО
Показали, як у Ковелі цвітуть сакури. ФОТО

Красою сезону сакур жителі Ковеля діляться в Instagram. Ось таку красу опублікувала Ольга Голодова на своїй сторінці в Instagram.
Показали, як у Ковелі цвітуть сакури. ФОТО
Показали, як у Ковелі цвітуть сакури. ФОТО

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Теги: Ковель, сакури, цвітіння
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