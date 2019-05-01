Показали, як у Ковелі цвітуть сакури. ФОТО





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Зазвичай цвітіння сакур припадає на середину квітня – початок травня, усе залежить від погоди. Сакура цвіте, коли температура повітря протягом десяти днів тримається не нижче +7 градусів.



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У Ковелі дерева сакур ростуть на вулиці Незалежності (у центрі міста) і на бульварі Лесі Українки (поблизу готелю «Лісова пісня»), які висадили власники мережі ресторанів «Classic». Також у 2018 році навпроти Ковельського МТМО на вулиці Олени Пчілки висадили алею сакур. 29 саджанців сорту «Роял Бургунді» придбали за кошти міського фонду охорони навколишнього середовища.



Красою сезону сакур жителі Ковеля діляться в Instagram. Ось таку красу опублікувала Ольга Голодова на своїй сторінці в Instagram.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Ковеля розцвіли японські вишні – сакури.Про це пише Район.Ковель. Зазвичай цвітіння сакур припадає на середину квітня – початок травня, усе залежить від погоди. Сакура цвіте, коли температура повітря протягом десяти днів тримається не нижче +7 градусів.У Ковелі дерева сакур ростуть на вулиці Незалежності (у центрі міста) і на бульварі Лесі Українки (поблизу готелю «Лісова пісня»), які висадили власники мережі ресторанів «Classic». Також у 2018 році навпроти Ковельського МТМО на вулиці Олени Пчілки висадили алею сакур. 29 саджанців сорту «Роял Бургунді» придбали за кошти міського фонду охорони навколишнього середовища.Красою сезону сакур жителі Ковеля діляться в Instagram. Ось таку красу опублікувала Ольга Голодова на своїй сторінці в Instagram.

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