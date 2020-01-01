Міністр інфрасктруктури розповів, коли та як запускатимуть роботу громадського транспорту

Владислав Криклій розповів, як та кого каратимуть за недотримання маскового режиму у громадському транспорті, коли його запустять після "коронавірусного" карантину.



Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", пише



У нього запитали, як будуть відновлювати роботу транспорту.



"Почнемо з того, щоб відновлювати мобільність між містами. В першу чергу, мова йде про міжміський громадський транспорт, в подальшому міжобласний транспорт. Ми усвідомлюємо, що реальність змінюється і необхідно буде дотримуватись тотального масочного режиму", - відповів Криклій.



За його словами, коли транспорт запустять, буде працювати така схема: в автобусах і маршрутках мають бути пасажири тільки на місцях для сидіння, а якщо людей заходить більше - водій несе за це відповідальність та може отримати штраф.



"Щодо приміських електричок. Там ми можемо змінити логістику, щоб контролери перевіряли наявність маски. Відтепер маска плюс квиток будуть надавати право на проїзд", - заявив міністр.



На його думку, масковий режим у транспорті буде збережено як мінімум до кінця року.



В ефірі

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