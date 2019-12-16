У місті на Волині уже вдруге за декілька днів горіло сміттєзвалище





Так, 23 квітня відбулося займання на площі 0,2 гектари. Про це повідомляють у Любомльському відділі ДСНС, - пише



На виклик виїжджали 10 ДПРЧ міста Любомль. Пожежу ліквідували о 11:40. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою.



До слова, тиждень тому рятувальники кілька днів гасили пожежу на любомльському сміттєзвалищі.





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