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У місті на Волині уже вдруге за декілька днів горіло сміттєзвалище

У місті на Волині уже вдруге за декілька днів горіло сміттєзвалище
У Любомлі на сміттєзвалищі знову сталася пожежа.

Так, 23 квітня відбулося займання на площі 0,2 гектари. Про це повідомляють у Любомльському відділі ДСНС, - пише Район.Любомль.

На виклик виїжджали 10 ДПРЧ міста Любомль. Пожежу ліквідували о 11:40. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

До слова, тиждень тому рятувальники кілька днів гасили пожежу на любомльському сміттєзвалищі.

У місті на Волині уже вдруге за декілька днів горіло сміттєзвалище
У місті на Волині уже вдруге за декілька днів горіло сміттєзвалище
У місті на Волині уже вдруге за декілька днів горіло сміттєзвалище

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Теги: Любомль, пожежа, сміттєзвалище
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