За «тяжкі тілесні» своєму товаришу волинянина хочуть взяти під варту
Сьогодні, 14:51
26-річного мешканця Княжого міста, підозрюваного у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень знайомому, хочуть взяти під варту.
На застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою наполягають прокурори Володимир-Волинської місцевої прокуратури, – повідомляє пресслужба установи.
Увечері 16 квітня нетверезий чоловік у розпал сварки лопатою вдарив співпляшника в голову, завдавши відкритої черепно-мозкової травми.
Потерпілого шпиталізували. Його кривднику повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
За заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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На застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою наполягають прокурори Володимир-Волинської місцевої прокуратури, – повідомляє пресслужба установи.
Увечері 16 квітня нетверезий чоловік у розпал сварки лопатою вдарив співпляшника в голову, завдавши відкритої черепно-мозкової травми.
Потерпілого шпиталізували. Його кривднику повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
За заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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