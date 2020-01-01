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За «тяжкі тілесні» своєму товаришу волинянина хочуть взяти під варту

За «тяжкі тілесні» своєму товаришу волинянина хочуть взяти під варту
26-річного мешканця Княжого міста, підозрюваного у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень знайомому, хочуть взяти під варту.

На застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою наполягають прокурори Володимир-Волинської місцевої прокуратури, – повідомляє пресслужба установи.

Увечері 16 квітня нетверезий чоловік у розпал сварки лопатою вдарив співпляшника в голову, завдавши відкритої черепно-мозкової травми.

Потерпілого шпиталізували. Його кривднику повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

За заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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Теги: Прокуратура, Волинь, тяжкі тілесні
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