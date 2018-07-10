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У Любомлі попрощалися із загиблим військовим Андрієм Шинкаруком. ФОТО

У Любомлі попрощалися із загиблим військовим Андрієм Шинкаруком. ФОТО
Сьогодні Любомльщина попрощалася зі своїм земляком, військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу лейтенантом Андрієм Шинкаруком.

Про це повідомляє "Кордон".

Нагадаємо, військовослужбовець загинув 20 квітня на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів.

Уночі автомобіль з тілом офіцера зустрічали жителі міста зі свічками і навколішках.

Провести бійця в останню путь вийшло чимало людей. Відспівали воїна у храмі Архистратига Михаїла у Любомлі. Опісля біля пам’ятної стели «Герої не вмирають» відбулася церемонія прощання.

У Любомлі попрощалися із загиблим військовим Андрієм Шинкаруком. ФОТО
У Любомлі попрощалися із загиблим військовим Андрієм Шинкаруком. ФОТО
У Любомлі попрощалися із загиблим військовим Андрієм Шинкаруком. ФОТО
У Любомлі попрощалися із загиблим військовим Андрієм Шинкаруком. ФОТО
У Любомлі попрощалися із загиблим військовим Андрієм Шинкаруком. ФОТО
У Любомлі попрощалися із загиблим військовим Андрієм Шинкаруком. ФОТО
У Любомлі попрощалися із загиблим військовим Андрієм Шинкаруком. ФОТО
У Любомлі попрощалися із загиблим військовим Андрієм Шинкаруком. ФОТО
У Любомлі попрощалися із загиблим військовим Андрієм Шинкаруком. ФОТО
У Любомлі попрощалися із загиблим військовим Андрієм Шинкаруком. ФОТО

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Теги: Любомль, прощання, військовий, смерть
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