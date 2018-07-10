У Любомлі попрощалися із загиблим військовим Андрієм Шинкаруком. ФОТО

Андрієм Шинкаруком.



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Нагадаємо,



Уночі автомобіль з тілом офіцера зустрічали жителі міста зі свічками і навколішках.



Провести бійця в останню путь вийшло чимало людей. Відспівали воїна у храмі Архистратига Михаїла у Любомлі. Опісля біля пам’ятної стели «Герої не вмирають» відбулася церемонія прощання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні Любомльщина попрощалася зі своїм земляком, військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу лейтенантомПро це повідомляє "Кордон" Нагадаємо, військовослужбовець загинув 20 квітня на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів.Уночі автомобіль з тілом офіцера зустрічали жителі міста зі свічками і навколішках.Провести бійця в останню путь вийшло чимало людей. Відспівали воїна у храмі Архистратига Михаїла у Любомлі. Опісля біля пам’ятної стели «Герої не вмирають» відбулася церемонія прощання.

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