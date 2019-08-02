Допомагали у боротьбі з Covid-19: з Італії повертаються українські лікарі, серед яких – троє волинян. ФОТО
Сьогодні, 15:05
Після роботи в лікарнях міста Пезаро та Урбіно українські лікарі, які допомагали у боротьбі з коронавірусом італійцям, залишають регіон Марке і повертаються в Україну.
Про це повідомили на сторінці Посольства України в Італії у Facebook.
Зазначимо, що серед 20 українських лікарів, троє - з Волині. В італійській лікарні працювали анестезіолог Тарас Оранський, а також ендокринолог Софія Черниш з Луцька та хірург Андрій Власюк.
"Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики набули від італійських колег важливий досвід боротьби з Covid-19, який віднині слугуватиме для лікування хворих на коронавірус в нашій державі", - йдеться у дописі.
Як вважають самі лікарі, найкращою оцінкою їх роботи в місцевих лікарнях стали щирі слова вдячності від простих місцевих мешканців, які на кожному кроці, від вулиць і до супермаркетів, впізнавали українських медиків і дякували за те, що українці так близько до серця сприйняли біду місцевих мешканців.
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Про це повідомили на сторінці Посольства України в Італії у Facebook.
Зазначимо, що серед 20 українських лікарів, троє - з Волині. В італійській лікарні працювали анестезіолог Тарас Оранський, а також ендокринолог Софія Черниш з Луцька та хірург Андрій Власюк.
"Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики набули від італійських колег важливий досвід боротьби з Covid-19, який віднині слугуватиме для лікування хворих на коронавірус в нашій державі", - йдеться у дописі.
Як вважають самі лікарі, найкращою оцінкою їх роботи в місцевих лікарнях стали щирі слова вдячності від простих місцевих мешканців, які на кожному кроці, від вулиць і до супермаркетів, впізнавали українських медиків і дякували за те, що українці так близько до серця сприйняли біду місцевих мешканців.
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Коментарі 1
молодці! нову порцію коронавірусу привезуть нам звідти!
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