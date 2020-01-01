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Помер заслужений працівник культури з Волині Євген Шаюк

Помер заслужений працівник культури з Волині Євген Шаюк
22 квітня перестало битися серце заслуженого працівника культури України, засновника народної аматорської хорової капели «Злагода» Євгена Шаюка.

Про це повідомили у департаменті культури Луцької міської ради.

У 1958 році Євген Шаюк очолив музичну школу в Горохові. В цей час при Будинку культури створив першу чоловічу хорову капелу, яка стала відомою не тільки в районі.

Пізніше, працюючи директором музичної школи в Нововолинську, в 1966 році створив при Палаці культури чоловічу хорову капелу шахтарів з 80 учасників. І вже в 1967 році капела здобула визнання, а Євгену Шаюку присвоєно звання «Заслужений працівник культури».

У 1972 році очолював відділ культури Луцької міської ради, згодом працював художнім керівником Волинської обласної філармонії, викладачем Луцького культурно-освітнього училища.

У 1991 році очолив народну аматорську хорову капелу «Злагода».

Весь життєвий шлях Євгена Пахомовича був тісно пов’язаний з мистецтвом, зокрема з піснею. Пісня творила його світ, наповнювала особливим змістом.

"Євген Шаюк щиро вболівав за майбутнє України, вирізнявся стійкістю характеру, принциповістю, силою духу та наполегливістю. Працівники культури Волині поважали і шанували за мудрість, професіоналізм, далекоглядність, доброзичливість.

Світла пам’ять про цю чудову Людину завжди житиме в наших серцях", - йдеться у повідомленні департаменту культури.

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Теги: Євген Шаюк, смерть, Луцьк, культура
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