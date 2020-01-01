Де у Луцьку не буде світла 24 квітня





Про це



Електроенергію відімкнуть на вул. Дубнівська 25 та вул. Довженка (частково).



Мешканці цих вулиць сидітимуть без світла орієнтовно із 13:30 до 17:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 24 квітня, у Луцьку відключать електропостачання на двох вулицях.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».Електроенергію відімкнуть на вул. Дубнівська 25 та вул. Довженка (частково).Мешканці цих вулиць сидітимуть без світла орієнтовно із 13:30 до 17:00.

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