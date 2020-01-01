Де у Луцьку не буде світла 24 квітня
Сьогодні, 19:00
У п'ятницю, 24 квітня, у Луцьку відключать електропостачання на двох вулицях.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».
Електроенергію відімкнуть на вул. Дубнівська 25 та вул. Довженка (частково).
Мешканці цих вулиць сидітимуть без світла орієнтовно із 13:30 до 17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».
Електроенергію відімкнуть на вул. Дубнівська 25 та вул. Довженка (частково).
Мешканці цих вулиць сидітимуть без світла орієнтовно із 13:30 до 17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Івахів вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
Пік захворювання на COVID-19 очікуємо в найближчий тиждень, – очільник Волинської ОДА
Сьогодні, 19:30
У місті на Волині невідомі підпалили берег Стиру. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:07
Де у Луцьку не буде світла 24 квітня
Сьогодні, 19:00
«Треба терміново подзвонити»: шахрай видурив у волинянки телефон
Сьогодні, 18:40