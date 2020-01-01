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Де у Луцьку не буде світла 24 квітня

Де у Луцьку не буде світла 24 квітня
У п'ятницю, 24 квітня, у Луцьку відключать електропостачання на двох вулицях.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».

Електроенергію відімкнуть на вул. Дубнівська 25 та вул. Довженка (частково).

Мешканці цих вулиць сидітимуть без світла орієнтовно із 13:30 до 17:00.

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Теги: Луцьк, Волиньобленерго, світло, відключення
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