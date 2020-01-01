вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська митниця викрила суттєву махінацію із секонд-хендом

Волинська митниця викрила суттєву махінацію із секонд-хендом
Волинська митниця Держмитслужби попередила неправомірне звільнення від сплати митних платежів товару на суму 2,5 мільйона гривень.

Про це повідомляють на офіційній сторінці митниці у фейсбуці.
Відомо, що громадянин України подав митну декларацію, відповідно до якої перевозив одяг «секонд-хенд» вартістю 9 500 доларів США. Згідно з попередньо ініційованими зверненнями, до Волинської митниці Держмитслужби надійшла відповідь митних органів Федеративної Республіки Німеччина, відповідно до якої товар «одяг вживаний» був проданий за ціною 82 312, 67 євро.

Таким чином, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товару, документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника і одержувача товару та відомості, необхідні для визначення митної вартості самого товару.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч.1 статті 483 Митного кодексу України.

Окрім того, на митниці зафіксували ще одне порушення, пов'язане з одягом. Так, на митному посту «Ягодин» при огляді автомобіля з гуманітарною допомогою виявили незадекларований товар на суму понад півтора мільйона гривень.

12 квітня, прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль «DAF» під керуванням громадянина України. До митного контролю митному органу подали товаросупровідні документи, відповідно до яких перевозять гуманітарну допомогу.

Утім, повний огляд автівки виявив 1023 одиниці незадекларованого товару, загальною вартістю 1 565,4 тис. гривень.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: митниця, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Кватирко Олександр
Кватирко вітає зі світлим Великоднем
Останні новини
Утеплюють будівлю: у Луцьку «зашили» унікальний мурал зі Святим Миколаєм та замком
Сьогодні, 15:50
Маски замість шкарпеток: волинське підприємство шиє засоби захисту. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
Волинська митниця викрила суттєву махінацію із секонд-хендом
Сьогодні, 15:38
Допомагали у боротьбі з Covid-19: з Італії повертаються українські лікарі, серед яких – троє волинян. ФОТО
Сьогодні, 15:05
Помер заслужений працівник культури з Волині Євген Шаюк
Сьогодні, 15:04
Схожі новини
На «Ягодині» затримали водія з контрабандою на більш ніж 60 тисяч гривень На «Ягодині» затримали водія з контрабандою на більш ніж 60 тисяч гривень
21 квітень, 11:40
Волинська митниця за 100 днів «дала» держбюджету майже 2 мільярди Волинська митниця за 100 днів «дала» держбюджету майже 2 мільярди
24 березень, 02:19
На Волині будуть ремонтувати будівлю митниці На Волині будуть ремонтувати будівлю митниці
21 березень, 19:07
На «Ягодині» сканер виявив у вантажівці декілька тонн незадекларованої картоплі і цибулин лілій На «Ягодині» сканер виявив у вантажівці декілька тонн незадекларованої картоплі і цибулин лілій
16 лютий, 10:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Утеплюють будівлю: у Луцьку «зашили» унікальний мурал зі Святим Миколаєм та замком
Сьогодні, 15:50
 0
Маски замість шкарпеток: волинське підприємство шиє засоби захисту. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
 0
Волинська митниця викрила суттєву махінацію із секонд-хендом
Сьогодні, 15:38
 0
Допомагали у боротьбі з Covid-19: з Італії повертаються українські лікарі, серед яких – троє волинян. ФОТО
Сьогодні, 15:05
 0
Помер заслужений працівник культури з Волині Євген Шаюк
Сьогодні, 15:04
 0
Медіа
відео
1/8