Волинська митниця викрила суттєву махінацію із секонд-хендом

Волинська митниця Держмитслужби попередила неправомірне звільнення від сплати митних платежів товару на суму 2,5 мільйона гривень.Про це повідомляють на офіційній сторінці митниці у фейсбуці.Відомо, що громадянин України подав митну декларацію, відповідно до якої перевозив одяг «секонд-хенд» вартістю 9 500 доларів США. Згідно з попередньо ініційованими зверненнями, до Волинської митниці Держмитслужби надійшла відповідь митних органів Федеративної Республіки Німеччина, відповідно до якої товар «одяг вживаний» був проданий за ціною 82 312, 67 євро.Таким чином, громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товару, документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника і одержувача товару та відомості, необхідні для визначення митної вартості самого товару.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч.1 статті 483 Митного кодексу України.Окрім того, на митниці зафіксували ще одне порушення, пов'язане з одягом. Так, на митному посту «Ягодин» при огляді автомобіля з гуманітарною допомогою виявили незадекларований товар на суму понад півтора мільйона гривень.12 квітня, прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль «DAF» під керуванням громадянина України. До митного контролю митному органу подали товаросупровідні документи, відповідно до яких перевозять гуманітарну допомогу.Утім, повний огляд автівки виявив 1023 одиниці незадекларованого товару, загальною вартістю 1 565,4 тис. гривень.