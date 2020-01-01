На «Ягодині» виявили Mercedes із «зайвими» запчастинами





Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.



Прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний автомобіль марки «Мерседес Спринтер». До митного контролю митному органу подали товаросупровідні документи, згідно з якими переміщували запчастини до трактора «Джон Дір».



В результаті повного огляду, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили «каталітичні нейтралізатори субстрати 200 cpsi» (Metalltrager 127x101,5 HD) торгової марки «HJS» загальною вартістю 135 000 гривень.



Такі дії мають ознаки порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Ягодин» вилучили незадекларований товар вартістю 135 тисяч гривень.Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби.Прямуючи з Республіки Польща в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний автомобіль марки «Мерседес Спринтер». До митного контролю митному органу подали товаросупровідні документи, згідно з якими переміщували запчастини до трактора «Джон Дір».В результаті повного огляду, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили «каталітичні нейтралізатори субстрати 200 cpsi» (Metalltrager 127x101,5 HD) торгової марки «HJS» загальною вартістю 135 000 гривень.Такі дії мають ознаки порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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