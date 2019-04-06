Маски замість шкарпеток: волинське підприємство шиє засоби захисту. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
Від початку карантину ковельське підприємство відшиває багаторазові захисні маски.
Про це йдеться у сюжеті "12 каналу", повідомляє "КовельPost".
Співвласник фабрики шкарпеток у Ковелі Вітольд Парчинскі каже, що раніше вони працювали з давальницькою сировиною, а готову продукцію збували в Європі. З початком карантину за два тижні переналаштували обладнання на виробництво масок, отримали всі дозвільні документи та почали працювати на внутрішнього споживача. А все тому, аби втримати робочі місця для людей та щоб фірма не збанкрутувала.
Швидко запустити актуальне нині виробництво захисних масок ковельчанам допомогли в обласному центрі стандартизації, метрології та сертифікації.
Відзначають, перші партії виготовлених тут захисних масок ковельчани безкоштовно передали в місцевий хоспіс та в Монастириський район на Тернопільщині, де зафіксовано велику кількість інфікованих коронавірусом.
Детальніше - у відео.
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Про це йдеться у сюжеті "12 каналу", повідомляє "КовельPost".
Співвласник фабрики шкарпеток у Ковелі Вітольд Парчинскі каже, що раніше вони працювали з давальницькою сировиною, а готову продукцію збували в Європі. З початком карантину за два тижні переналаштували обладнання на виробництво масок, отримали всі дозвільні документи та почали працювати на внутрішнього споживача. А все тому, аби втримати робочі місця для людей та щоб фірма не збанкрутувала.
Швидко запустити актуальне нині виробництво захисних масок ковельчанам допомогли в обласному центрі стандартизації, метрології та сертифікації.
Відзначають, перші партії виготовлених тут захисних масок ковельчани безкоштовно передали в місцевий хоспіс та в Монастириський район на Тернопільщині, де зафіксовано велику кількість інфікованих коронавірусом.
Детальніше - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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