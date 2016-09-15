У Луцьку муніципали зловили горе-продавців, які посеред вулиці торгували молоком
Сьогодні, 16:00
У Луцьку на проспекті Молоді та вулиці Конякіна муніципали виявили людей, які торгували молочними продуктами прямо з автомобілів посеред вулиці.
Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
Крім того, під час рейду щодо виявлення стихійної торгівлі, інспектори обстежили такі вулиці як: Дубнівська, Львівська, Відродження та район ДПЗ.
На порушників склали адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП, що тягне за собою покарання у вигляді штрафу в розмірі від 340 до 1360 гривень. Крім того, про порушення правил карантину інспектор департаменту повідомив поліцію для вжиття відповідних заходів та притягнення порушника до адміністративної відповідальності згідно ст. 44-3 КУпАП. Нагадаємо, що штраф за таке порушення становить від 17 000 до 32 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
Крім того, під час рейду щодо виявлення стихійної торгівлі, інспектори обстежили такі вулиці як: Дубнівська, Львівська, Відродження та район ДПЗ.
На порушників склали адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП, що тягне за собою покарання у вигляді штрафу в розмірі від 340 до 1360 гривень. Крім того, про порушення правил карантину інспектор департаменту повідомив поліцію для вжиття відповідних заходів та притягнення порушника до адміністративної відповідальності згідно ст. 44-3 КУпАП. Нагадаємо, що штраф за таке порушення становить від 17 000 до 32 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Преступление налицо. Да за такое расстрелять нужно. Муниципалов представить к высшим наградам с занесением.....в грудную клетку
Антисанітарія, пляшки з смітника...тільки дурень може купляти цю рідину.
Вибір редактора
будівельної
компанії
«ЛДБК» вітає волинян з Великодніми святами
Останні новини
У Голобах банда серед ночі увірвалася до «Нової пошти»: при затриманні травмували поліцейських
Сьогодні, 16:11
У Луцьку муніципали зловили горе-продавців, які посеред вулиці торгували молоком
Сьогодні, 16:00