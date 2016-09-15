У Луцьку муніципали зловили горе-продавців, які посеред вулиці торгували молоком

У Луцьку на проспекті Молоді та вулиці Конякіна муніципали виявили людей, які торгували молочними продуктами прямо з автомобілів посеред вулиці.Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.Крім того, під час рейду щодо виявлення стихійної торгівлі, інспектори обстежили такі вулиці як: Дубнівська, Львівська, Відродження та район ДПЗ.На порушників склали адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП, що тягне за собою покарання у вигляді штрафу в розмірі від 340 до 1360 гривень. Крім того, про порушення правил карантину інспектор департаменту повідомив поліцію для вжиття відповідних заходів та притягнення порушника до адміністративної відповідальності згідно ст. 44-3 КУпАП. Нагадаємо, що штраф за таке порушення становить від 17 000 до 32 000 гривень.