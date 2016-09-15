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У Луцьку муніципали зловили горе-продавців, які посеред вулиці торгували молоком

У Луцьку муніципали зловили горе-продавців, які посеред вулиці торгували молоком
У Луцьку на проспекті Молоді та вулиці Конякіна муніципали виявили людей, які торгували молочними продуктами прямо з автомобілів посеред вулиці.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

Крім того, під час рейду щодо виявлення стихійної торгівлі, інспектори обстежили такі вулиці як: Дубнівська, Львівська, Відродження та район ДПЗ.

На порушників склали адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП, що тягне за собою покарання у вигляді штрафу в розмірі від 340 до 1360 гривень. Крім того, про порушення правил карантину інспектор департаменту повідомив поліцію для вжиття відповідних заходів та притягнення порушника до адміністративної відповідальності згідно ст. 44-3 КУпАП. Нагадаємо, що штраф за таке порушення становить від 17 000 до 32 000 гривень.

У Луцьку муніципали зловили горе-продавців, які посеред вулиці торгували молоком
У Луцьку муніципали зловили горе-продавців, які посеред вулиці торгували молоком
У Луцьку муніципали зловили горе-продавців, які посеред вулиці торгували молоком


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Теги: Луцьк, муніципали, торгівля, молоко
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Коментарі 2
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Преступление налицо. Да за такое расстрелять нужно. Муниципалов представить к высшим наградам с занесением.....в грудную клетку
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Антисанітарія, пляшки з смітника...тільки дурень може купляти цю рідину.
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