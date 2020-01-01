Нерухомість під бізнес: купувати чи орендувати*

Сьогодні – доволі непростий час для малого бізнесу. Потрібно мобілізуватись, модифікуватись та розробляти стратегію подальшого розвитку. Однозначно необхідно переглядати тенденції та потреби ринку, можливості та ризики, вивчати мотиви покупки тощо.У кожної галузі бізнесу є своя стратегія. Але у багатьох сферах 80% успіху бізнесу визначає його локація. Компаніямає чималий досвід на ринку нерухомості, тому пропонує декілька експертних думок щодо можливостей.Власники та керівники бізнесу рано чи пізно опиняються перед доволі складним вибором – орендувати чи купувати комерційну нерухомість.Віддати пріоритет оренді компанія «Єврохолдінг» рекомендує молодим компаніям на стадії активного зростання. Наприклад, взяти нерухомість у дострокову оренду краще для концептуального кафе, «свіжа ідея» закладу буде приваблювати відвідувачів 4-5 років, згодом можливо потрібно буде змінити формат або ж локацію. Не «прив’язуються» до місця IT-парки, коворкінг-зони, аудиторські компанії. Отож, орендувати краще, коли важливі критерії для розвитку компанії – гнучкість у виборі локації та вивільнення коштів для інших завдань бізнесу.Коли ж краще таки зробити вибір на користь купівлі комерційної нерухомості? Якщо компанія «взяла» частку ринку і у неї є достатньо вільних грошей, то, звичайно, краще приймати рішення про покупку. Іноді нерухомість у власності – це взагалі єдиний спосіб утриматися на ринку в періоди штормів. Це цікаво для роздрібних мереж, банків, салонів тощо. Нерухомість у власності – це стабільність компанії. Можливість отримання позикових фінансових ресурсів під заставу об'єкта. Це статус на ринку.Важливі також і якісні характеристики нерухомості. Компанія «Єврохолдінг» пропонує комерційні площі. Це стильний, унікальний комплекс з розкішною архітектурою, позитивним статусом, розташований в центрі міста з інтенсивним транспортним та пішохідним потоком.Для бізнесменів є можливість купівлі та довгострокової оренди комерційної нерухомості. Партнерам пропонують нові приміщення різних площ з панорамними вітражами, де забезпечена можливість облаштування рекламної вивіски. Вільне планування приміщень з можливістю поділу (суборенди) чи об’єднання. Також забезпечують стартовий ремонт. З безпеки - відеоспостереження та охорона комплексу.