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У Луцьку «спалили» продавця, який вночі торгував горілкою

У Луцьку «спалили» продавця, який вночі торгував горілкою
У Луцьку в заборонений час торгували алкоголем.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

Так, продаж алкогольних напоїв у заборонений час (з 22:00 до 08:00), був зафіксований інспекторами департаменту муніципальної варти у магазині «Продукти» на бульварі Дружби Народів, 2а.

На продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП та направили на розгляд адміністративній комісії за місцем проживання порушника. Штраф за вказане порушення від 1700 до 6800 гривень

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Теги: алкоголь, муніципали, Луцьк
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Коментарі 1
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Видно, шо моцна горілка була раз загорілась !
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