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Трагедія на Волині: школяр наклав на себе руки

Трагедія на Волині: школяр наклав на себе руки
У ніч з 18 на 19 квітня в селі Полиці Камінь-Каширського району з невідомих причин вчинив самогубство учень 9 класу.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел в правоохоронних органах.

Як повідомляють джерела, за декілька годин до самогубства хлопець гуляв в компанії однолітків, поводив себе як завжди. Коли повернувся додому, то вкоротив собі віку в гаражі. Як кажуть, хлопець був спокійним і неконфліктним.

У пресслужбі Камінь-Каширського відділу поліції факт самогубства підтвердили. Справу веде начальник слідчого відділення Камінь-Каширського відділу поліції Богдан Плясун, який прокоментував деталі трагедії.

«До правоохоронних органів надійшло повідомлення про факт самогубства неповнолітним жителем села Полиці Камінь-Каширського району. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт самогубства на території домогосподарства в гаражному приміщенні. Причини самогубства з'ясовуються. Слідство перевіряє різні версії, в тому числі доведення до самогубства.

На місці трагедії знайшли звернення в телефоні. Хлопець записав перед вчиненням самогубства подяку батькам, особливо про те, як сильно любить батька та подякував своєму товаришу. Наразі триває слідство», – зазначив Богдан Плясун.

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Теги: школяр, самогубство, Волинь
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