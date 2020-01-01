Трагедія на Волині: школяр наклав на себе руки





Про це Інформаційному агентству



Як повідомляють джерела, за декілька годин до самогубства хлопець гуляв в компанії однолітків, поводив себе як завжди. Коли повернувся додому, то вкоротив собі віку в гаражі. Як кажуть, хлопець був спокійним і неконфліктним.



У пресслужбі Камінь-Каширського відділу поліції факт самогубства підтвердили. Справу веде начальник слідчого відділення Камінь-Каширського відділу поліції Богдан Плясун, який прокоментував деталі трагедії.



«До правоохоронних органів надійшло повідомлення про факт самогубства неповнолітним жителем села Полиці Камінь-Каширського району. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт самогубства на території домогосподарства в гаражному приміщенні. Причини самогубства з'ясовуються. Слідство перевіряє різні версії, в тому числі доведення до самогубства.



На місці трагедії знайшли звернення в телефоні. Хлопець записав перед вчиненням самогубства подяку батькам, особливо про те, як сильно любить батька та подякував своєму товаришу. Наразі триває слідство», – зазначив Богдан Плясун.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 18 на 19 квітня в селі Полиці Камінь-Каширського району з невідомих причин вчинив самогубство учень 9 класу.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел в правоохоронних органах.Як повідомляють джерела, за декілька годин до самогубства хлопець гуляв в компанії однолітків, поводив себе як завжди. Коли повернувся додому, то вкоротив собі віку в гаражі. Як кажуть, хлопець був спокійним і неконфліктним.У пресслужбі Камінь-Каширського відділу поліції факт самогубства підтвердили. Справу веде начальник слідчого відділення Камінь-Каширського відділу поліції, який прокоментував деталі трагедії.«До правоохоронних органів надійшло повідомлення про факт самогубства неповнолітним жителем села Полиці Камінь-Каширського району. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт самогубства на території домогосподарства в гаражному приміщенні. Причини самогубства з'ясовуються. Слідство перевіряє різні версії, в тому числі доведення до самогубства.На місці трагедії знайшли звернення в телефоні. Хлопець записав перед вчиненням самогубства подяку батькам, особливо про те, як сильно любить батька та подякував своєму товаришу. Наразі триває слідство», – зазначив Богдан Плясун.

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