У курортному районі Волині жінка видужала від коронавірусу





Про це йдеться у зверненні заступника голови Шацької райдержадміністрації Віктора Плейтуха.



Нових захворювань на COVID-19 станом на 23 квітня в районі не виявили.



Жителька села Пульмо, в якої діагностували коронавірус, знаходиться в Любомльській центральній районній лікарні. Станом на 23 квітня вона видужала.



У дев’яти контактних осіб волинянки результати аналізів на COVID-19 показали негативні результати.

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