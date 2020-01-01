У курортному районі Волині жінка видужала від коронавірусу
Сьогодні, 17:22
У Шацькому районі зберігається стабільна ситуація із COVID-19.
Про це йдеться у зверненні заступника голови Шацької райдержадміністрації Віктора Плейтуха.
Нових захворювань на COVID-19 станом на 23 квітня в районі не виявили.
Жителька села Пульмо, в якої діагностували коронавірус, знаходиться в Любомльській центральній районній лікарні. Станом на 23 квітня вона видужала.
У дев’яти контактних осіб волинянки результати аналізів на COVID-19 показали негативні результати.
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Про це йдеться у зверненні заступника голови Шацької райдержадміністрації Віктора Плейтуха.
Нових захворювань на COVID-19 станом на 23 квітня в районі не виявили.
Жителька села Пульмо, в якої діагностували коронавірус, знаходиться в Любомльській центральній районній лікарні. Станом на 23 квітня вона видужала.
У дев’яти контактних осіб волинянки результати аналізів на COVID-19 показали негативні результати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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