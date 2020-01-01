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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У курортному районі Волині жінка видужала від коронавірусу

У курортному районі Волині жінка видужала від коронавірусу
У Шацькому районі зберігається стабільна ситуація із COVID-19.

Про це йдеться у зверненні заступника голови Шацької райдержадміністрації Віктора Плейтуха.

Нових захворювань на COVID-19 станом на 23 квітня в районі не виявили.

Жителька села Пульмо, в якої діагностували коронавірус, знаходиться в Любомльській центральній районній лікарні. Станом на 23 квітня вона видужала.

У дев’яти контактних осіб волинянки результати аналізів на COVID-19 показали негативні результати.

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Теги: коронавірус, Пульмо
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