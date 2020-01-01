«Треба терміново подзвонити»: шахрай видурив у волинянки телефон





Про це



Працівники сектору реагування патрульної поліції, які прибули на виклик, встановили, що крадіжка сталася близько 10:00 у дворі будинку №56 по вулиці Академіка Глушкова.



Виявилось, що 30-річний місцевий житель, зловживаючи довірою та шляхом обману заволодів телефоном марки Xiaomi Redmi 7.



Сума завданих матеріальних збитків становить 2100 гривень.



Триває перевірка.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-го квітня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулась місцева жителька із заявою про шахрайство. У жінки зранку попросили її мобільний телефон під приводом термінового дзвінка та не повернули.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Працівники сектору реагування патрульної поліції, які прибули на виклик, встановили, що крадіжка сталася близько 10:00 у дворі будинку №56 по вулиці Академіка Глушкова.Виявилось, що 30-річний місцевий житель, зловживаючи довірою та шляхом обману заволодів телефоном марки Xiaomi Redmi 7.Сума завданих матеріальних збитків становить 2100 гривень.Триває перевірка.

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