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«Треба терміново подзвонити»: шахрай видурив у волинянки телефон

«Треба терміново подзвонити»: шахрай видурив у волинянки телефон
22-го квітня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулась місцева жителька із заявою про шахрайство. У жінки зранку попросили її мобільний телефон під приводом термінового дзвінка та не повернули.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

Працівники сектору реагування патрульної поліції, які прибули на виклик, встановили, що крадіжка сталася близько 10:00 у дворі будинку №56 по вулиці Академіка Глушкова.

Виявилось, що 30-річний місцевий житель, зловживаючи довірою та шляхом обману заволодів телефоном марки Xiaomi Redmi 7.

Сума завданих матеріальних збитків становить 2100 гривень.

Триває перевірка.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: крадіжка, Володимир, шахрай
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