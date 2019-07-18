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Сьогодні, 23 квітня, пенсіонерам почали виплачувати «карантинну тисячу»

Сьогодні, 23 квітня, пенсіонерам почали виплачувати «карантинну тисячу»
Сьогодні, 23 квітня, розпочали виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 1000 гривень. На це уряд спрямував 10,6 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Одноразову грошову допомогу в сумі 1 тисяча гривень отримують пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких менше 5 тисяч гривень, та громадяни, які одержують державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

Грошову допомогу близько 7 мільйонам громадян, які отримують пенсії та державну соціальну допомогу на рахунки у банках, виплатять не пізніше 24 квітня. Громадянам, котрі отримують відповідні виплати через пошту, листоноші доставлять грошову допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів.

Довідково:

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 р. № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році» передбачено виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям населення, а саме:

- пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5000 гривень станом на 1 квітня 2020 року;

- одержувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»);

- одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; - одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

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Теги: пенсіонери, додаткова тисяча, виплати, міністерство, Україна
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